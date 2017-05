PSOE. PATXI LÓPEZ, CONVENCIDO DE QUE LOS VOTOS NO SE VAN A CORRESPONDER CON LOS AVALES

Etiquetas

El exlehendakari Patxi López se mostró este miércoles “convencido” de que en las primarias del próximo 21 de mayo para la Secretaría General del PSOE “los votos no se van a corresponder con los avales” que han recogido los tres candidatos.En un encuentro con periodistas, López apeló al “voto útil” para “salvar” el partido de la crisis actual en la que vive y evitar la disputa que hay entre “dos ejércitos”, en alusión a los afines a los otros dos candidatos: Pedro Sánchez y Susana Díaz. La presidenta de la Junta de Andalucía obtuvo más de 60.200 avales, el ex secretario general más de 53.600 y López más de 10.800.El expresidente del Congreso aseguró que el “enfrentamiento es suicida” y alertó de que así ha terminado Francia, donde los socialistas se han quedado “sin partido”. En España, dijo, hay los “mismos problemas” que en esos países, donde la “división interna” ha terminado por llevar al partido “a la irrelevancia o a la desaparición”. “En lugar de ver cómo afrontamos estos problemas, nos dedicamos a armar ejércitos”, remachó.Y, por eso, criticó la ‘guerra de avales’ que se ha vivido, a su juicio, entre Sánchez y Díaz, porque antes avalar una candidatura era un tema “voluntario”, para pasar un trámite, y ahora se ha hecho con “presiones y coacciones”.López defendió el sistema de primarias como un “magnífico instrumento” para elegir democráticamente al líder del partido, pero criticó que se haya utilizado “para matarnos”. Ante aquellos que dudan de las primarias, declaró que “la culpa no es del sistema, sino de cómo lo utilizamos”. En este sentido, dijo que hay que pensar en el día siguiente para que el partido esté “unido” y eso no pasar por el “enfrentamiento de dos ejércitos”, porque “igual salimos sin partido”. Ante este escenario, indicó que “cada tiempo tiene su afán” y, ahora, “alguien que opta a la Secretaría General del PSOE debe dedicar el cien por cien del tiempo para unir al PSOE”, porque “si no resolvemos previamente estas dos cuestiones, quién sea el candidato dará igual, porque el PSOE no va a ser capaz de conquistar esa mayoría que necesitamos para cambiar las políticas de este país”. De esta manera criticó las aspiraciones que tanto Díaz como Sánchez demuestran cuando plantean esas primarias como el plebiscito de unas elecciones y se reprochan pasados resultados electorales. DEBATEAdemás, López hizo hincapié en que estas primarias deben ser un proceso “para contrastar ideas y modelos y no para un enfrentamiento entre nosotros”. Por ello, espera que el debate del próximo lunes 15 entre los tres candidatos se utilice “para lo que tiene que ser y no para un debate a cara perro”.En este sentido, señaló que “en manos” de los otros dos candidatos está “no hacerlo tenso” y remarcó que él quiere “proponer ideas y defender la unidad del PSOE”.Sostuvo que el debate siempre ha movido “algo de votos”, por lo que espera que en esta ocasión sirva para que los militantes tengan más información a la hora de ir a votar.LEALTADPor otra parte, López insistió en que el día 22, tras las primarias, lo que está en juego es el PSOE, y por ello anunció que si accede a la Secretaría General, lo primero que hará será llamar a los otros dos candidatos, porque “se ha acabado la broma” y todos tienen la “obligación de sumar, de integrarnos todos”. “A tu disposición” le diría al vencedor. “El momento es tan especial y delicado que ya no vale eso de ser leal con el que gane, sino que también hay que saber integrar al que no gana”, manifestó. Asimismo, señaló que hay que procurar no repetir “experiencias pasadas”, porque tras los dos últimos congresos, el que perdió se quedó como una “oposición interna a la nueva dirección y eso no puede volver a repetirse”. Por último, respecto a las bajas de militantes que puedan darse por parte de afines a Díaz o Sánchez en caso de que su candidato no salga vencedor, López fue muy claro: “Ningún militante socialista de verdad abandona nunca el partido ni se resigna. Los militantes de verdad se quedan siempre para ayudar al partido”.