PSOE. PATXI LÓPEZ FORMALIZARÁ SU CANDIDATURA EL LUNES

El expresidente del Congreso y del Gobierno vasco, Patxi López, tiene previsto formalizar este próximo lunes, 17 de abril, su candidatura a la Secretaria General del PSOE, con lo que será el primero de los aspirantes en iniciar los trámites oficiales, igual que fue el primero en anunciar públicamente su decisión. Para ello, según indicaron a Servimedia fuentes del equipo de López, su coordinador de campaña, Rodolfo Ares, se personará en la sede del PSOE en Ferraz para entregar la documentación por la que formaliza la aspiración del exlehendakari de liderar a los socialistas. El equipo de Sánchez todavía no ha cerrado cómo hará su presentación, al igual que el de Susana Díaz, desde el que se apunta que el trámite lo formalizarán Juan Cornejo o Pilar Alegría.Tras el revés que ha vivido la familia socialista en su conjunto con la pérdida repentina de la exministra Carme Chacón, López retomará este domingo su agenda de encuentros con militantes para presentar su proyecto. El diputado por Vizcaya estará en la localidad pontevedresa de Vilagarcía de Arousa para charlar y “escuchar”, como él suele decir, a los militantes en la Casa do Pobo y así conocer las inquietudes de los socialistas que deben votar el próximo 21 de mayo a su nuevo líder. Después esta cita, López se desplazará hasta Málaga para, el lunes, dar una rueda de prensa exponiendo las líneas generales de su proyecto y lo que espera de esta nueva etapa que se inicia en la vida interna del partido una vez que Ares, por la mañana, ha registrado en Ferraz su candidatura. Además de la cita con los periodistas, el ex lehendakari también mantendrá su clásico encuentro privado con los militantes en el que, durante un par de horas, se somete a preguntas directas de sus compañeros. RECOGIDA DE AVALESDesde varios sectores del PSOE, próximos y no a esta candidatura, reconocen que López no tendrá mucha dificultad en recoger los más de 9.000 avales que se necesitan para ser, formalmente, candidato a las primarias y entrar en la terna final por el liderazgo del PSOE. SI bien, algunos, incluso próximos a esta candidatura, ven que será una tarea “difícil” y habrá que ir “puerta a puerta” para recabar todos los apoyos. Sostienen que se necesitará de “muchos voluntarios” para “perseguir” a los militantes que puedan ser afines a López y deseen con su firma y su identificación avalar la candidatura del diputado vasco. Los militantes que quieran optar a la Secretaría General del PSOE tienen que formalizar su candidatura los días 17, 18 y 19 de abril. Una vez que el Comité Organizador les da el visto bueno, los aspirantes tendrán entre el 20 abril y el 4 mayo para recoger avales. Durante este periodo, el 28 de abril conocerán el censo definitivo de militantes socialistas llamados a las urnas. Tras esos plazos todavía son precandidatos porque deben reunir el 5% de los avales de la militancia para seguir en la carrera. La proclamación definitiva de candidatos será el 8 de mayo y la jornada de votación el domingo 21 de mayo.CENSO PROVISIONALEl censo provisional -cerrado el pasado 1 de abril- consta de 177.902 inscritos entre los que figuran militantes del PSOE, del PSC así como los de Juventudes Socialistas federales y catalanas que tienen doble militancia. Todavía faltarían aquellos miembros que sólo militan en JSE y JSC y la ‘limpia’ de afiliados que cumplen todos los requisitos –al corriente de pago- para poder votar. En las primarias de 2014, el censo total fue de 198.123 militantes lo que, por el momento, vaticina una diferencia de 20.221 militantes. En febrero de 2016, en la consulta sobre el acuerdo del PSOE de Pedro Sánchez con Ciudadanos, el censo se cerró 189.256 personas.En las primarias de 2014, Pedro Sánchez –que venció finalmente en las urnas-, recabó Sánchez recabar 41.338 avales, muy por encima de los 25.238 de Eduardo Madina y los 9.912 de José Antonio Pérez Tapias, los otros dos aspirantes. Para esta ocasión, Pérez Tapias se ha sumado al equipo de Sánchez y Madina en el de otra de las aspirantes, Susana Díaz. Entonces, había que reunir un mínimo de 9.874 avales par ser oficialmente candidato.