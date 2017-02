PATXI LÓPEZ DICE QUE LE “PARECE MUY BIEN” EL ACTO DE SUSANA DÍAZ CON ALCALDES

Etiquetas

El diputado por Vizcaya y aspirante a la Secretaria General del PSOE, Patxi López, comentó este martes en el marco del Fórum Europa que le “parece muy bien” el acto de este sábado con alcaldes socialistas de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.“Me parece muy bien”, dijo López entre risas a los periodistas cuando le preguntaron por este acto de la posible aspirante a liderar el PSOE, tras su participación en el acto informativo organizado por Nueva Economía Forum.Por otra parte, cuestionado por las palabras del otro candidato a liderar el PSOE, Pedro Sánchez, en las que dijo que dejaría la política si no gana las primarias, López se aferró al argumento de que no va a comentar “nada” de otros compañeros. “No voy a comentar nada de ningún compañero sobre todo de decisión y opciones personales”, remarcó.En la misma línea se posicionó el presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, que tras presentar al padre Ángel García en el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, no quiso hacer comentario alguno a los periodistas que le preguntaron sobre las palabras de Sánchez.