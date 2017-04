PSOE. PEDRO SÁNCHEZ NO QUIERE UNA "GUERRA DE AVALES"

Etiquetas

Adriana Lastra, diputada por Asturias y coordinadora de la candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE, afirmó en una entrevista en Servimedia que esperan “conseguir muchos” avales en toda España pero que no están en una “guerra de avales”.Para Lastra, hay candidaturas que pretenden “hacer una guerra de avales” para llegar al día 4 de mayo y “atemorizar o hacer una demostración de fuerza”. Alusión directa, aunque sin nombrarla, a la candidatura de Susana Díaz que apuesta por recoger el máximo número de firmas que puedan.En este sentido, la diputada asturiana subrayó que la recogida de “avales es un trámite que es necesario pero que los votos son los que son imprescindibles” y lo que “determina” quién es el vencedor una vez que se abran el próximo día 21 de mayo.Ante este panorama, cree que “probablemente haya candidatas que saquen más avales que votos y candidatos que saquen más votos que avales”.Para la dirigente socialista, en Cataluña y en “muchas otras regiones”, la candidatura de Pedro Sánchez obtendrá un “respaldo muy amplio”, por lo que se mostró “convencida” de que van a ganar.Lastra cree que no hay “ningún militante que no tenga posición definida” y que en el seno del PSOE “no hay indecisos” sino que “puede haber compañeros silentes”, que no hagan publico lo que opinan. A su juicio, “después de todo lo que pasó, no hay compañeros que no tengan una posición clara de lo que van a votar el día 21”.