RIVERA ASUME PERSONAMENTE LA DEFENSA DEL "CENTRO LIBERAL" FRENTE A SOCIALISTAS Y CONSERVADORES

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, confirmó este sábado que asumirá personalmente en la Asamblea General del partido la defensa del "centro liberal" como ubicación ideológica de sus políticas frente a socialistas y conservadores.La Asamblea General respaldó con un 97% de votos favorables su informe de gestión de los últimos años, y el paso siguiente del cónclave es definir los Estatutos, la estrategia y el ideario que guiará la acción política de Ciudadanos hasta el próximo ciclo electoral. La ponencia de ideario propuesta por la dirección limita la inspiración ideológica de Ciudadanos al liberalismo progresista, pero una enmienda a la totalidad que ha llegado viva a la Asamblea pretende recuperar también la inspiración socialdemócrata. Rivera lleva días enfatizando que su papel en esta Asamblea es la de "un compromisario más", pero antes de comenzar ese debate de enmiendas a puerta cerrada confirmó públicamente que intervendrá en la ponencia de ideario para oponerse a dos de esas enmiendas, una que pretende quitar el adjetivo "progresista" a la definición ideológica de Ciudadanos y otra que pretende recuperar la de "socialistas". Rivera argumentó que "en el centro político está la virtud" y que el futuro de España pasa porque ese centro sea capaz de gobernar. Ese centro, añadió, "no es socialista ni conservador" sino "liberal progresista". Por tanto, concluyó, Ciudadanos tiene que seguir "centrado y no irse a la izquierda ni a la derecha". "NO SEMÁNTICO SINO DE CONTENIDO"No obstante, reiteró que la última palabra la tienen los militantes, que son quienes han elegido a los compromisarios que votarán en esos grupos de trabajo, y que salga lo que salga de la Asamblea la dirección lo asumirá "plenamente". En su opinión, el debate no es "semántico sino de contenido", y lo que Ciudadanos quiere explicar a los españoles es que no quiere subir impuestos, que defiende una España unida y donde sus ciudadanos sean iguales en oportunidades, y luchar contra los populismos y los proteccionismos. Se trata, sentenció, de tener claro "qué vamos a hacer si gobernamos". Rivera se declaró "satisfecho" del respaldo obtenido a su gestión tras un crecimiento "brutal" y un saneamiento financiero que ningún otro partido puede exhibir. "Los números cantan", afirmó, "no debemos un duro a nadie" y Ciudadanos saldrá de la Asamblea como un "partido de gobierno". Todo ello, subrayó, mientras otros están "rotos, divididos, enfrentados, faltándose el respeto públicamente", o como en el caso del PP sin primarias para elegir a sus candidatos. En Ciudadanos hay "debate, calma y unión" y tras la Asamblea todos sus cuadros estarán "remando en la misma dirección".