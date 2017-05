PSOE. FERRAZ ACCEDE A LA PETICIÓN ‘PEDRISTA’ DE COLOCAR PAPELETAS SÓLO DENTRO DE LAS CABINAS DE VOTACIÓN

Etiquetas

La Gestora ha accedido a la petición de la candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE y colocará las papeletas para las primarias del 21 de mayo sólo en las cabinas de votación, en lugares donde se asegure “al 100% que haya confidencialidad”. En la reunión que mantuvieron este lunes en la sede de Ferraz el Comité Organizador con los equipos de los candidatos, se aceptó esta petición de los ‘pedristas” y se remitirá a los secretarios de organización territoriales una instrucción con esta medida. Según explicó al término de la reunión el coordinador de Estrategia y responsable de Comunicación de la candidatura de Sánchez, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, están muy “satisfechos” porque se va a “poder garantizar el voto indirecto y secreto, y no es poca cosa”. La medida supone que las papeletas de los tres candidatos – Patxi López, Susana Díaz y Pedro Sánchez-, sólo estarán dentro de las cabinas de votación y “no en mesas añadidas". Las papeletas, según explicó Gómez de Celis, estarán solo dentro de las cabinas o en oficinas al lado, es decir, en “un lugar donde se asegure al 100% que haya confidencialidad”.Así será “secreto absolutamente, y no habrá ninguna duda”, dijo, porque no podrá traerse desde casa, ni habrá "ningún tipo de presión por parte de nadie” para decantar el voto hacia ningún candidato. Al término de la reunión, Pilar Alegría, secretaria de organización del PSOE Aragón y representante de la candidatura de Díaz, dijo que es "perfecto" que se haya garantizado este espacio "privacidad" para la votación.Por otra parte, desde el equipo de Sánchez se lamentó que los afiliados directos no puedan ser interventores en cualquier punto de España sino sólo en su provincia. Así como que no se vaya a territorializar “por provincias” el número de avales que ha cosechado cada uno de los candidatos.