GARCÍA-PAGE PIDE AL PSOE TRABAJAR EN LA "RECUPERACIÓN DE LA CREDIBILIDAD"

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, aseguró este sábado que el PSOE va a “recuperar su espacio” y a reafirmar la socialdemocracia, “no esperando milagros sino simple y llanamente con un constante trabajo de recuperación de la credibilidad” que, a su juicio, se debe hacer “con el corazón y la cabeza y dejando las vísceras aparte”.García-Page manifestó a los periodistas antes de incorporarse a la reunión del Comité Federal del PSOE que se celebra en Madrid que es necesario un debate que esté marcado por la "sensatez", un proceso que se realice “paso a paso” y una presentación de candidaturas que no parezca un “sudoku incomprensible”. “Sería saludable hacer un diagnóstico del partido pensando en los ciudadanos. Vamos a evitar un ‘reality show’ y no despellejarnos vivos”, señaló, para subrayar después que quiere un PSOE que tenga “a los mejores” y que “no tenga complejos” frente al resto de formaciones. “Es importante que se sepa que no vamos a elegir el candidato o la candidata a la Presidencia del Gobierno, no hay que mezclarlo con el escenario electoral. Estamos eligiendo lo que yo creo que es importante tener claro siempre. Lo verdaderamente significativo sería ir a un Congreso en el que salgan decepcionados los que están esperando un ‘reality show’. Vamos a un Congreso de profundidad, todo proyecto político consiste en tener alineadas las ideas con la organización con el liderazgo. Esas tres cosas tienen que salir autoafirmadas del Congreso”, explicó. El dirigente socialista se mostró convencido de que el PSOE “va a recuperar su espacio" e insistió en que trabajará “por un proceso sincero de debate. El PSOE, con mucha claridad, va a tener un papel determinante estos años en esta legislatura".