EL PP PIDE AL PSOE QUE NO SALGA DE SU CONGRESO “PARECIÉNDOSE A PODEMOS”

La vicesecretaria de Estudios y Programa del PP, Andrea Levy, ha deseado este sábado “lo mejor” al Partido Socialista en el proceso de primarias que confronta a Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López y espera que el primer partido de la oposición “no salga de su Congreso pareciéndose a Podemos”. Levy hizo estas manifestaciones en la clausura del XVI Congreso Provincial del PP de Zaragoza, donde insistió en que los españoles merecen “certezas y no vaivenes, no se merecen veletas ideológicas” ni tampoco “grupos de amigos mal avenidos que ahora ya no sabemos si se representan a sí mismos” o los intereses generales. Según ha dicho ante los populares aragoneses, los ciudadanos “no quieren confrontación, no quieren división entre iguales ni extremismos” que únicamente hará recoger a quienes lo practiquen “los escombros de su trabajo”.Tras esta crítica velada a Podemos, la responsable popular insistió en que los españoles valoran “el diálogo, la responsabilidad, el sentido común y el trabajo útil para el conjunto de la sociedad”. Por eso, continuó, “deseamos lo mejor al PSOE. Deseamos que no salgan de su Congreso pareciéndose a Podemos” porque “la inestabilidad permanente no puede aportar nada bueno a la política ni a los españoles”.Levy hizo una petición expresa a los socialistas para que “no caigan” en “los caprichos” de Podemos y no secunden “mociones de censura que se presentan como quien hace malabares, a ver si salen”. “Lo que necesitamos”, insistió, “es pactar entre distintos”. Tras lanzar un mensaje de orgullo a sus compañeros de partido, les recordó que sólo quedan 18 meses para las elecciones municipales y autonómicas, ante las que el PP debe mostrarse como “un partido unido, responsable y al servicio de nuestro país”.Se refirió en este momento a los casos de corrupción que implican a dirigentes y exdirigentes del PP: “Algunos han demostrado con sus actos no estar a la altura de este partido. Os digo algunos no merecían representar estas siglas, y lo decimos de forma contundente, tampoco los queremos en este partido”. La responsable de Estudios y Programas del PP concluyó que a los populares “nos duele profundamente la mala política y nos duelen los malos políticos que quebrantan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la política”.