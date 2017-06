EL PP TEME EL POTENCIAL ELECTORAL DEL NUEVO PEDRO SÁNCHEZ

Etiquetas

La dirección del Partido Popular empieza a temer el potencial electoral que podría tener en el futuro el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al considerar que en sus dos primeras semanas en el cargo ha demostrado que ha tomado nota de sus errores y que tiene una fortaleza interna mayor que en su etapa anterior.Fuentes populares dicen no reconocer en el nuevo secretario general del PSOE al político que dimitió el 1 de octubre para no abstenerse en la investidura que confirmaría a Mariano Rajoy como jefe del Ejecutivo. Entonces, tildaban a Sánchez de "radical" e "inflexible". Ahora, 15 días después de haber retomado las riendas del PSOE y dada la posición que ha tomado en temas como la defensa de la ley contra el independentismo, consideran que está mucho más asentado y que va a ser un líder para tiempo y con margen de maniobra. Sánchez, razonan dichas fuentes, es ahora “más institucional” y este hecho puede ser bueno para el devenir de España, aunque malo en términos electorales para el PP. Los pasos que ha dado recientemente han hecho que los populares cambien su tesis de hace apenas tres semanas, sobre todo después de que Sánchez garantizase a Rajoy su total respaldo en la defensa de la soberanía nacional. Cuando aún estaba pendiente el liderazgo del PSOE, y a la vista de los mensajes que lanzaba en la campaña de las primarias, los dirigentes populares argumentaban que la victoria de Sánchez escoraría el voto socialista hacia una izquierda más extremista, lo que generaría un claro beneficio electoral para Mariano Rajoy y los suyos. En este momento han cambiado las tornas y creen que si logra erigirse en el líder de una izquierda “moderada” podría arañar muchos votos en unos futuros comicios tanto a Podemos como a Ciudadanos, poniendo en aprietos al PP.El propio Sánchez reconoce que ya no es el mismo. Su salida de la Secretaría General del PSOE tras el convulso Comité Federal del 1 de octubre y el alejamiento de sus más estrechos colaboradores le han fortalecido. Aunque sus detractores le acusan de dar “vaivenes” en sus propuestas, desde su entorno defienden que tiene las ideas muy claras y mayor perspectiva a futuro que antes.Sostienen que no se puede tener un discurso beligerante con Podemos porque ahí se fueron muchos votantes del PSOE que ahora tienen que volver una vez que vean al partido como el referente de la izquierda y con un proyecto creíble.