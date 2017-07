PP-A pide a PSOE-A y Cs que dejen de "dar bandazos" y se sumen a su propuesta contra el impuesto de sucesiones

Etiquetas

El vicesecretario de Organización y Formación del PP-A, Toni Martín, ha pedido este domingo a PSOE-A y a Ciudadanos (Cs) que dejen de "dar bandazos" y de "marear la perdiz", que sean "capaces de aparcar diferencias ideológicas", y que se sumen a la propuesta del PP para conseguir que Andalucía "sea por fin una tierra libre del impuesto de sucesiones y donaciones".

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en Sevilla en la que Martín ha recordado que el PP andaluz volverá a proponer el próximo jueves en el Pleno del Parlamento una ley para "conseguir de una vez por todas la bonificación de este impuesto" en la comunidad autónoma.

En este sentido, y según informa el PP-A en un comunicado, ha recordado que el PSOE ha votado una y otra vez en contra de eliminar este impuesto, y ha criticado que "siempre haya preferido hacer caja y recaudar dinero del bolsillo de los andaluces antes que eliminar un impuesto injusto, que causa tanto sufrimiento y cuya eliminación ya es todo un clamor en Andalucía".

Martín ha subrayado que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "se ha quedado sola", ya que ha explicado que otras comunidades gobernadas por el PSOE como Castilla-La Mancha o Asturias se han visto "obligadas a bajar drásticamente este impuesto ante la presión ciudadana".

"Frente a eso, el PP es la voz de los andaluces contra el impuesto de sucesiones. Llevamos más de una década pidiendo constantemente que se elimine el impuesto de sucesiones en Andalucía. Bienvenido a Cs si se quiere sumar al PP en nuestra cruzada contra este impuesto de Susana Díaz, pero nos parece que detrás de su aparente posición hay poco de verdad y mucho de oportunismo político", ha sentenciado Martín.

Finalmente, ha afirmado que Ciudadanos no es nada claro con este asunto, y ha incidido en que en cada sitio vota una cosa distinta. "Por un lado, quiere no quedarse fuera de este asunto que defiende el Partido Popular y que respalda la mayoría de los andaluces, pero por otro lado no quiere incomodar demasiado a su socia de gobierno no vaya a ser que se enfade", ha añadido en esa línea el representante del PP-A.