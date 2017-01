La exdiputada del PP Aina Aguiló apuesta por el 'Principio de preferencia de los afiliados'

Etiquetas

La exdiputada del PP balear y posible candidata a la presidencia del partido en el próximo Congreso Regional, Aina Aguiló, propondrá el 'Principio de preferencia de los afiliados' que contempla que en igualdad de condiciones y aptitudes se prefiera a un afiliado para el nombramiento de un cargo antes que otra persona que no lo sea.

Aguiló ha defendido este principio de preferencia para los cargos públicos de los afiliados con el objetivo de impulsar la acción de gobierno en todo aquello que el partido determine en su Congreso, sea desarrollado y planteado por los órganos de Gobierno del mismo y se comprometa con su programa electoral frente a los ciudadanos en general.

"La participación de los afiliados no debe quedarse solo en un afiliado un voto para la elección de la presidenta sino que debe extenderse a los actos y decisiones importantes del partido", ha indicado la exdiputada del PP.

Aguiló ha reconocido que en el pasado se han sufrido algunos fracasos debido a que los cargos públicos "no se encuentran del todo implicados con el ideario del partido".

Además, ha manifestado que "un gobierno requiere que sus políticas sean comprendidas por la sociedad civil e implicarla para la consecución de los objetivos planteados".

"En demasiadas ocasiones los afiliados se quejan de que los cargos públicos que no son del partido no dan explicaciones a las comisiones del partido, no participan de la vida del partido y desaparecen cuando estamos en la oposición", ha explicado.

La exdiputada ha manifestado que le gustaría que el PP fuera "una gran familia" y ha asegurado que para conseguirlo se debe recuperar al afiliado y "mezclar a los que tienen experiencia y 'seny' con los jóvenes bien preparados que se impulsan con fuerza y convicción".