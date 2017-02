El PP respalda a Ángeles Isac en su renuncia del Congreso para centrarse en ser la próxima alcaldesa de Linares

Etiquetas

El presidente provincial del PP de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, ha respaldado la decisión de la que hasta este jueves fuera diputada popular por Jaén, Ángeles Isac, de renunciar al Congreso para centrarse en ser la próxima alcaldesa de Linares (Jaén) cuando lleguen las elecciones municipales de 2019.

El respaldo de Fernández de Moya se ha producido en una rueda de prensa en la que ha acompañado a Isac y en la que también ha estado presente María Torres, la persona que la sustituirá en la bancada del Congreso. Fernández de Moya ha anunciado que Ángeles Isac asumirá la viceportavocía del PP en la Diputación, acompañando en las tareas de dirección al portavoz, Miguel Contreras.

Fernández de Moya ha agradecido "su trabajo, honestidad y entrega" y ha expresado su convencimiento de que "estamos ante la próxima alcaldesa de Linares". Ha añadido que "Isac ama a Linares como a nada en este mundo y así me trasladó que quería dedicarse en cuerpo y alma a su gran reto político, que el PP vuelva a gobernar esta ciudad".

Para el presidente provincial, "se trata de una renuncia extraordinariamente generosa, como la que solo pueden tomar las grandes personas". Ha apuntado que Isac, que además es presidenta del PP de Linares podía haber seguido con su escaño, pero ha optado por volver a reorientar su carrera hacía la Alcaldía.

"Esto significa que el PP de Linares no puede perder ni un minuto. Ya hemos ganado al PSOE en otras ocasiones y así lo haremos con Ángleles Isac a la cabeza en las elecciones de 2019", ha dicho el presidente provincial, al tiempo que se ha ofrecido "a trabajar desde hoy, codo con codo, para que en la noche de mayo de 2019 salga vencedora y asuma una alcaldía seria y responsable, como los linarenses se merecen".

También, el dirigente popular ha aprovechado la ocasión para mostrar su apoyo al trabajo que se está haciendo desde el PP de Linares. "Se está haciendo un trabajo fenomenal desde el punto de vista interno y orgánico, que es un partido vivo, dinámico, trabajador y cercano a la calle".

Sobre María Torres, Fernández de Moya, ha mostrado su convencimiento de que "hará un buen trabajo junto a Javier Calvente". La ha definido como "una mujer tenaz, trabajadora y con carácter, anteponiendo siempre el trabajo en beneficio de los jiennenses".

La presidenta del PP de Linares y diputada provincial, Ángeles Isac ha aprovechado para agradecer el apoyo recibido por la totalidad del PP. Ha afirmado que ha renunciado "libre y voluntariamente para entregarme en cuerpo y alma a esta ciudad y a la provincia de Jaén". Ha querido dejar claro que "no me ha echado nadie, ni por acción ni por presión. Solo me han movido las ganas de trabajar por Linares, con una fuerza inmedible".

Para Isac, dar este paso al frente por su partido "ha sido duro pero lo que se hace con mucho esfuerzo es lo que tiene valor" y ha subrayado que lo ha hecho "con convencimiento pleno de estar haciendo lo correcto".

Por su parte, la próxima diputada nacional por el PP de Jaén y también concejala del PP en el Ayuntamiento de Bailén, María Torres, ha asegurado estar "feliz por esta oportunidad" y ha anunciado que compatibilizará su cargo como concejala con sus nuevas responsabilidades en el Congreso.