El presidente del PP de Córdoba ve "absurdo" que no pueda presentarse a la reelección y apuesta por Adolfo Molina

El presidente del PP de Córdoba y secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha tachado este lunes de "absurdo" la aplicación de la incompatibilidad del cargo de presidente con el que ostenta en el Gobierno de España por la que no podrá presentarse a la reelección, como era su intención, y ha mostrado su apuesta por el actual número dos del partido en la provincia, el secretario general, Adolfo Molina, para que lidere una candidatura a presidir el partido.

Así lo ha expuesto en un encuentro con periodistas, en el que ha mostrado su disconformidad con la decisión de la incompatibilidad en un proceso que, a su juicio, "no se ha gestionado todo lo bien que debería" y "con una comunicación bastante mejorable de una decisión que todavía no ha tomado ningún órgano, porque no hay ningún órgano en el partido que haya concretado ni la compatibilidad para unos, ni la incompatibilidad para otros".

En este sentido, ha precisado que a tal efecto solo ha tenido "dos conversaciones" con el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, y el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, al tiempo que ha manifestado que no tiene "ningún inconveniente en que se proceda a buscar otro presidente", aunque ha admitido que este tipo de medidas no le han gustado "nunca".

Y es que, según ha agregado, "decidir en Madrid o en Sevilla lo que le conviene a los militantes de Córdoba no es lo correcto, porque los militantes de Córdoba tienen la suficiente experiencia, capacidad, conocimiento y compromiso con el partido como para saber si conviene un presidente que viva en Córdoba o no", puesto que "se plantea que los militantes de Córdoba no puedan elegir", algo que no comparte, pero que acata.

Acto seguido, Nieto ha expresado que "la inmensa mayoría" de los militantes del PP cordobés querían que siguiera, a lo que ha añadido que cuando era parlamentario autonómico, presidente provincial y alcalde de la capital "sí que había dificultad para cumplir el trabajo" y ha apostillado que no se siente "agraviado", pero "se tenía que haber demostrado más respeto a las personas que han trabajado en este tema y tienen que hacerse cargo del partido".

No en vano, considera que "son cosas que obligan a dar demasiadas explicaciones a un partido que defiende las cosas que defiende", pero él no es quien tiene que dar esas explicaciones, ha aseverado el popular, quien ha apuntado que la enmienda que se presentó sobre incompatibilidad tiene "una redacción extraña", así como "ambigua", y espera que "la decisión no perjudique al partido en Córdoba".

Asimismo, ha explicado que si se presentara a la reelección "estaría estableciendo una batalla entre el PP de Córdoba y la dirección regional y nacional y como en todas las batallas, siempre pierden los dos contendientes", por lo que ha asegurado que no va a dar "una batalla que pueda perjudicar al PP de Córdoba", aunque su objetivo era estar como presidente hasta las próximas elecciones municipales, porque "generar incertidumbre y tensión al partido ahora limita".

Además, ha señalado que el caso de la ministra de Defensa, secretaria general del PP y presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, es "extremo y está a otro nivel", a lo que ha añadido que "hay una incompatibilidad histórica" que no comparte, como el hecho de que "los diputados nacionales no pueden ser presidentes provinciales", aunque "va a haber diputados y miembros del Gobierno que van a ser presidentes", ha remarcado, para indicar que no tiene respuestas en este caso, sino que "tendrá que hacerlo quien toma las decisiones".

RELACIÓN CON JUANMA MORENO

Por otra parte, el presidente del PP cordobés ha dicho que le extrañaría "mucho" que Juanma Moreno "no supiera" que se iba a aplicar la incompatibilidad porque "sería un síntoma de debilidad", de modo que cree que "apoyará un poco esta decisión", aunque ha comentado que no tiene la certeza de que sea así.

Entretanto, el popular ha relatado que su relación con el presidente regional "no ha sido mala nunca", de manera que coinciden en algunas cosas y en otras discrepan y "ahora no tiene por qué ser diferente", aunque "va a ser una relación más esporádica", ha comentado, para desearle que "consiga su objetivo" de presidir la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas y espera que no se abra un frente contra la dirección regional con los próximos congresos provinciales.

También, ha señalado que en los dos congresos regionales tras la salida de Javier Arenas y Juan Ignacio Zoido como presidentes regionales "una parte del partido" le propuso que fuera como candidato, pero dijo que no. "No me ha interesado la Presidencia del partido en Andalucía nunca", ha enfatizado, para agregar que "nunca" ha movido un dedo por serlo, a la vez que ve "inevitable que estuviera en las quinielas".

LA CANDIDATURA Y DECISIÓN DESDE CÓRDOBA

Nieto, quien ha dicho que se quedará "como un afiliado más" y estará "a la orden" del presidente provincial con "lealtad y disciplina", preside en la tarde de este lunes la primera Junta Directiva del PP cordobés tras conocer la citada decisión y en la que se fijará el Congreso Provincial para el día 3 de junio.

En este caso, ha declarado que "estaría encantado con que Adolfo Molina fuese la persona que se determinase como candidato a presidir el partido después del 3 de junio", pero ha dicho que sería "un error" que él impusiera a un sucesor, porque "la obligación es proteger a quien concite la mayor confianza", algo que va a hacer, según ha afirmado.

En cualquier caso, ha abogado por una candidatura que "concite unidad sobre las personas más idóneas, que hay muchas en el partido", a la vez que ha comentado que la decisión sobre la Secretaría General del partido es "una tarea muy complicada", que tendrá que elegir el presidente provincial, de modo que espera que "haya un consenso lo más alto posible sobre cada figura".

Al hilo de ello, ha recordado que "el presidente regional hizo su equipo, con manos libres, sin que nadie le cuestionara ni un solo nombre", por lo que quiere que "el presidente provincial de Córdoba haga su equipo, con manos libres y sin que nadie le cuestione ni un solo nombre".

Mientras tanto, ha señalado que "es muy fácil que haya más de una candidatura, porque son pocos los requisitos que tiene que tener un precandidato", pero ha dicho que duda mucho que "haya más de una candidatura con posibilidades de prosperar", con "el sistema de doble elección", a lo que ha añadido que no le consta que haya más de una candidatura por la que apuesta, como es la de Adolfo Molina.

No obstante, ha indicado que si la parlamentaria andaluza del PP por Córdoba Rosario Alarcón encabezara alguna candidatura le parecería "bien y legítimo", al tiempo que ha recordado que entró en política porque él la llamó y es "una magnífica persona y buena política".

En definitiva, Nieto ha defendido que "hay que hacer un congreso que tiene que salir bien" y ha resaltado que su obligación es "que el partido salga fortalecido", dado que ha advertido de que "la división interna hace daño" y es "dramática", por lo que "hay que hacer lo posible por evitarla", según ha aclarado.

En cuanto a la situación de cara a las próximas elecciones municipales, el popular ha informado de que las candidaturas a las alcaldías se aprobarán a lo largo del año 2018, si bien considera que el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, José María Bellido, "está haciendo un trabajo espléndido y él ha manifestado su voluntad de aspirar a ser candidato", de modo que cree que "sería un magnífico candidato".