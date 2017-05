El PP abandona el pleno de las Corts Valencianes tras las acusaciones de "ladrones de guante blanco" de Ferri

Etiquetas

Los diputados del PP en las Corts han abandonado este jueves el hemiciclo después de que el portavoz de Compromís, Fran Ferri, haya apuntado al comienzo de su intervención lo "curioso" que es que vistan con camisa blanca --los 'populares' han acudido así en apoyo a la 'marea blanca' en defensa de la educación concertada-- cuando están en la oposición, mientras que cuando gobiernan ponen "ladrones de guante blanco". Tras esa afirmación los parlamentarios han dejado sus escaños y han salido a los pasillos.

Previamente, el grupo popular ha mantenido un tenso debate con el conseller de Educación, Vicent Marzà, a cuenta de los conciertos suprimidos en Bachillerato, cuando en un momento de su respuesta este ha recordado a los representantes del PP que aunque parece que solo este partido defiende a los católicos, en la otra bancada también hay católicos que "cumplen con sus mandamientos" mientras que entre los 'populares' hay quienes no cumplen dos, los de no robarás y no mentirás, ha dicho.

La portavoz del grupo popular, Isabel Bonig, ha pedido la palabra por alusiones y ha señalado que entre ellos hay personas creyentes y no creyentes, y gente que cumple los mandamientos o no, pero "esta síndica y este grupo ni roba ni miente". "A lo mejor quien lo hace son ustedes o sus socios", ha concluido.

Marzà ha pedido, también por alusiones, poder responder, y lo ha hecho asegurando que "algunos se han de vestir de blanco para blanquear su corrupción", ante lo que Bonig ha protestado, incidiendo en que "jamás un miembro del gobierno se ha comportado así" y llamándole "radical" ya con el micrófono cerrado.

El diputado del PP Luis Santamaría ha agregado dirigiéndose al conseller: "Sin educación es muy difícil dirigir la Conselleria de Educación".