El PP recalca que en España el bipartidismo "no ha muerto" y pide no "buscar analogías" con lo ocurrido en Francia

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha recalcado este martes que en España el bipartidismo "no ha muerto", aunque no esté "igual que hace 20 años". Dicho esto, ha defendido no buscar "analogías" o "semejanzas" con lo ocurrido en Francia, donde los grandes partidos tradicionales han sufrido un revés electoral en las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo.