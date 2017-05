El PP pide apoyo del PSOE a los PGE 2017 porque Melilla y Canarias serán las regiones que más aumenten sus inversiones

Etiquetas

La secretaria de Comunicación del Partido Popular de Melilla, Mª de los Ángeles Gras, ha destacado que "Melilla y Canarias son las autonomías donde más aumentan las inversiones contempladas en los Presupuestos Generales del Estado de 2017", y ha pedido a los socialistas de Melilla "que recomienden a sus diputados en el Congreso el voto a favor de los PGE, si de verdad quieren un incremento de la plantilla sanitaria, tal y como reclaman".

Mª de los Ángeles Gras ha afirmado que "lo del Partido Socialista de Melilla en materia sanitaria es pura esquizofrenia política". En estos términos se pronunciaba Gras tras haber conocido la reclamación del PSOE Local, la de un incremento de profesionales sanitarios en el Hospital Comarcal de Melilla.

En este sentido, ha recordado que "son los socialistas los que votan en contra de los Presupuestos Generales del Estado, los mismos presupuestos que en materia sanitaria permiten la consolidación de los 60 puestos de trabajo creados por el Ingesa, y a los que habrá que sumar 20 profesionales más, entre los que están médicos, personal de enfermería y celadores".

Mª de los Ángeles Gras ha señalado que "el PSOE solo defiende la política sanitaria de Melilla por la vía de los argumentarios, porque por la vía de los hechos, es el Gobierno de Mariano Rajoy el que más puestos de trabajo ha creado en la sanidad pública en Melilla".

En este punto, ha pedido al Partido Socialista que "si de verdad quieren esos incrementos en las plantillas de profesionales del Hospital Comarcal de Melilla, le recomienden a sus compañeros de Madrid que voten a favor de los Presupuestos Generales del Estado". "Si lo hacen, habrá algo de coherencia política en la petición de los socialistas. Si por lo contrario, apoyan el voto en contra a los PGE del 2017, lo único que quedará claro es la política de titulares vacíos de contenido del Partido Socialista de Melilla", ha subrayado.

En otro orden de cosas, la secretaria de Comunicación del Partido Popular de Melilla ha destacado que "el Gobierno de la Ciudad Autónoma no critica que el señor Mustafa Aberchan (líder de la oposición con CPM) vaya al Congreso de los Diputados a reclamar no sabemos qué clase de deuda histórica del Gobierno de España con Melilla, sino que lo que decimos es que Aberchan se va a Madrid para no decirle la verdad a los diputados. Para no decirles, por ejemplo, que Melilla junto con Canarias son las autonomías donde más se incrementan las inversiones del Estado, un 93 por ciento respecto del año pasado".