PP pide a Page "no vender cortinas de humo" con la reforma electoral, Cs dice que llega tarde e IU propone 69 diputados

Etiquetas

PSOE ve un "buen gesto" con "mucho sentido común" por parte de presidente y Podemos declina pronunciarse hasta que se produzcan los primeros contactos con el Gobierno

Los principales partidos políticos han reaccionado al anuncio del presidente autonómico, Emiliano García-Page, al respecto de dar el pistoletazo de salida a los primeros contactos entre el Gobierno y estas formaciones de cara a perfilar un acuerdo que se traduzca antes de finalizar este año en lo que será el borrador el nuevo Estatuto de Autonomía que habrá de incluir previsiblemente una reforma de la ley electoral.

La presidenta del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha indicado en declaraciones a Europa Press que "llama poderosamente la atención" que desde el Ejecutivo se impulse ahora esta ronda de reuniones, un tema "de que no se había hablado hasta ahora" y que a su juicio se trata de "una cortina de humo para evitar hablar de la crisis sanitaria en la región, el abandono de agricultores o el retroceso de más de 3.300 familias de dependientes que han perdido sus ayudas".

En su opinión, Castilla-La Mancha "está viviendo una crisis social", por lo que se ha preguntado si la intención del Gobierno es "tener más diputados y menos médicos".

"Pido al Gobierno que deje de vender cortinas de humo y ponga a trabajar en lo que verdaderamente importa. Que se arremangue de una vez, es un desastre de gestión, hay crisis de Gobierno con multitud de ceses de consejeros, de viceconsejeros, de directores generales y de personal laboral", ha añadido Guarinos.

CS LO VALORA, PERO INSISTE EN QUE "LLEGA TARDE"

De su lado, el delegado territorial de C's en Castilla-La Mancha, Alejandro Ruiz, ha valorado el anuncio, pero cree que llega con retraso porque, según ha recordado, "dijo que si salía elegido sería prioritaria la reforma electoral en la región". En todo caso, ha señalado a Europa Press que aunque llegue "con retraso" será "bienvenida" siempre que no siga beneficiando el modelo bipartidista.

Ruiz entiende que si se tiene en cuenta que el Gobierno de García-Page depende de "los señores de Podemos" para gobernar y que en esta formación "no será muy amiga de apuntalar el bipartidismo", quizá se consiga una ley electoral "que plasme en los escaños la realidad de las urnas".

Ha incidido en que en su formación verían positiva una modificación de ley electoral que retrotraiga la "Ley Cospedal", que a su juicio "lo que hizo, fue intentar garantizarse la presidencia de Castilla-La Mancha con esa reducción de diputados". "Necesitamos más concreción sobre este anuncio y abrimos el debate", ha señalado, recordando que tanto IU como Podemos y Ciudadanos se han visto como los "grandes perjudicados" del sistema de elección de diputados.

IU METE PRISA Y SUGIERE 69 DIPUTADOS EN CIRCUNSCRIPCIÓN ÚNICA

Por su parte, el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, ha metido prisa al Gobierno regional para poner en marcha esta ronda de contactos, ya que "es un compromiso adquirido" al principio de la legislatura; al tiempo que ha insistido en proponer una circunscripción única con una horquilla de entre 63 y 69 diputados, lo que en su opinión se ajustaría más a las necesidades de la región.

Si no se aceptara esta circunscripción única, Crespo sugerirá al Gobierno la creación de una "sexta circunscripción" en la que los votos sobrantes y que no hayan servido para conseguir representación en las cinco provincias castellano-manchegas se repartan de nuevo para hacer justicia con aquellas formaciones que no logren escaños.

En cuanto a la modificación estatutaria, ha pedido aprovecharla para dar forma de ley a los derechos fundamentales, mejorar la democracia participativa, evolucionar en cuanto a transparencia, dar pasos adelante en cuanto a la rendición de cuentas e instaurar la posibilidad de revocar mandatos y actas de diputado antes de volver a las urnas.

PODEMOS DECLINA PRONUNCIARSE Y PSOE LO CELEBRA

De su lado, desde Podemos han declinado pronunciarse sobre este asunto por el momento. Así, fuentes de la formación morada han señalado a Europa Press que hasta que no se produzcan estos contactos, la postura será la de no valorar los "anuncios" del presidente autonómico.

Por último, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales, Blanca Fernández, se ha pronunciado al respecto al valorar el anuncio del presidente castellano-manchego y calificarlo como "un buen gesto" con "mucho sentido común" respecto a "dos reformas tan importantes".

Así, sobre el Estatuto de Autonomía ha dicho que "es obvio" que necesita de una "modernización" para "blindar" los servicios públicos de la Comunidad Autónoma. "Es un paso muy importante por parte del Gobierno e imprescindible que se intente hacer de la mano del resto de grupos políticos, y los partidos que no están en las Cortes pero tienen su relevancia social y política en la región".

Respecto a la reforma electoral, ha recordado que la expresidenta regional María Dolores de Cospedal hizo dos distintas. "De lo que se trata no es de a qué formación política le beneficia en un momento puntual una reforma puntual sino de preguntarse si verdaderamente la Ley actual es representativa de la realidad política regional y, a partir de ahí, construir una alternativa de Ley Electoral más justa para que el voto de los ciudadanos no caiga en saco roto".