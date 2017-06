El PP no ve el mejor clima para una reunión de Rajoy y Sánchez tras los "insultos" del líder socialista

Etiquetas

Gobierno y PP creen que Sánchez estará a su lado ante el desafío secesionista, pese a su "ambigüedad" con la plurinacionalidad

El Partido Popular no ve en este momento el mejor clima para un encuentro en el Palacio de la Moncloa entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez tras los "insultos" que el líder socialista ha dedicado al jefe del Ejecutivo, según han informado fuentes 'populares'.

Este martes, en su primera reunión con el Grupo Socialista tras su elección como secretario general, Sánchez ha acusado a Rajoy de amparar, permitir y facilitar la corrupción y la impunidad. "Al señor Rajoy que me pide moderación, nosotros le pedimos decencia y ejemplaridad", ha recalcado.

Los 'populares' han lamentado que Sánchez pida un encuentro con Rajoy y en sus primeras declaraciones se dedique a "descalificarlo" y a proferir "insultos". De hecho, el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha confesado que le ha producido "asombro y consternación" el "tono faltón" del líder del PSOE.

MÁS PRISA POR VERSE CON Cs Y PODEMOS

Después de que el portavoz del PSOE, Oscar Puente, dijera este lunes que Sánchez está a la espera de que Rajoy le convoque en Moncloa para hablar de cuestiones de Estado, fuentes del PP destacan que en su comparecencia pública ante el Grupo Socialista no ha hecho mención a esa reunión con el presidente del Gobierno y, sin embargo, sí que ha convocado a Podemos y Ciudadanos la próxima semana.

Dado que tiene "más prisa" en verse con Albert Rivera y Pablo Iglesias que con Mariano Rajoy y luego se dedica a "insultar" al PP, las fuentes consultas no ven mucho sentido mantener en este momento una reunión en Moncloa si Sánchez va a acudir de nuevo con su "no es no" y se va a dedicar a atacar al Partido Popular.

Aunque Sánchez quiere explorar la posible colaboración con Cs y Podemos con el objetivo de cambiar el Gobierno de Rajoy y sus políticas, en el PP se muestran tranquilos porque no creen que el partido de Rivera, a tenor de sus últimas declaraciones, esté por iniciar ese camino tras su pacto de investidura con el PP.

Además, las mismas fuentes recalcan que el Ejecutivo ha logrado sacar los Presupuestos de 2017 y se ha conformado una mayoría parlamentaria que puede reeditarse para más acuerdos en los próximos meses, empezando por las cuentas públicas para 2018.

CREEN QUE SÁNCHEZ ESTARÁ CON RAJOY EN LA DEFENSA DE LA LEY

En cualquier caso, en las filas del PP consideran que habrá contacto entre Rajoy y Sánchez en algún momento para hablar sobre el desafío secesionista, algo que supeditan a los pasos que vayan dando el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los independentistas.

En este tema, fuentes del Gobierno y del partido no dudan de que el secretario general del PSOE estará al lado de Mariano Rajoy en el cumplimiento de la Constitución y la ley ante el desafío soberanista, a pesar de la "ambigüedad", dicen, que ha exhibido en el congreso federal socialista al hablar de la "España plurinacional".

Según el PP, todo apunta a que Sánchez quiere contentar al socialista catalán, Miquel Iceta, y buscar votos optando por la "equidistancia". "Pedro Sánchez tiene una empanada mental", afirma en privado un dirigente de la cúpula 'popular'.