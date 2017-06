El PP compara el intento de proceso de municipalización de parques y jardines con una película de serie B

Etiquetas

El concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sebastián Contín, ha comparado el intento del proceso de municipalización del servicio de parques y jardines con una película "mala, de serie B".

Según Contín, "ha quedado demostrado" que el intento de municipalización de este servicio "era un ardid" del consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, de quien ha dicho que "es el director de una película de ficción para la que ha contratado de guionista a un despacho de abogados que hace informes falsos".

Ha afeado a Cubero que "en esta película de serie B, no presta atención a los verdaderos problemas de la ciudad, sino que los crea, los alimenta y los revienta".

A su parecer, Cubero ha intentado "trasladar la responsabilidad del Gobierno al resto de grupos --porque han sido incapaces en dos años de impulsar la municipalización-- y luego presumir de un éxito públicamente".

En rueda de prensa, Contín ha criticado que la "falta de profesionalidad de Cubero y el daño que hace a la ciudad se manifiesta en toda su crudeza en esta película de serie B" sobre la que ha relatado que se ha contratado a un despacho de abogados, llamado Acal y con sede en Murcia, que "hace informes falsos".

Ha advertido de que el PP no "dará patente de Corso al expediente" de municipalización de parques y jardines por lo que ha presentado un voto particular, que se ha aprobado por el resto de grupos excepto ZEC.

VOTO PARTICULAR

El voto particular recoge la exigencia de que el equipo de gobierno deje de contratar a profesionales "de fuera" para redactar informes que pueden hacer los funcionarios del Ayuntamiento, "que no se contrate ni una hora más al citado despacho y que "desaparezcan" los informes, "que son de parte y redactados a la medida" y "se extirpen de cualquier expediente municipal". También se recoge que se estudie la rescisión del contrato, que ha costado 20.000 euros por 450 horas de trabajo.

Este voto particular se tendrá que votar en el pleno del próximo lunes, junto al expediente de municipalización, que no contiene informes municipales, solo el del despacho Acal.

La actual contrata de parques y jardines la gestiona FCC y vence en diciembre de este año y si no se municipaliza es porque "ZEC no ha querido", ha abundado Contín, para apuntar que el proceso de gestión del nuevo contrato está en redacción y ha confiado en que "lleguen a tiempo para que en 2018 se gestione de forma razonable y no esté infradotado".