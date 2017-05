El PP critica el anuncio "contraprogramado" de Page y cree que Podemos "no aprobará los mismos presupuestos que tumbó"

Etiquetas

Da un "suspenso total y absoluto" a los dos años de "desgobierno" en C-LM y apuesta por la marcha de García-Page

El secretario general del PP en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ha criticado el anuncio "contraprogramado" de retomar las negociaciones para sacar adelante los presupuestos regionales que ha realizado este miércoles el presidente regional, Emiliano García-Page, y ha señalado que no cree que "Podemos apruebe los mismos presupuestos que tumbó", en referencia a la simplificación de los trámites que propuso el diputado de Podemos, David Llorente.

Así se ha pronunciado Tirado durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la presidenta y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos y Francisco Cañizares, en la que han realizado un balance de la gestión del Gobierno autonómico en el día en que se cumplen dos años de las últimas elecciones autonómicas y municipales.

En este contexto, el secretario regional del PP ha afirmado que desconoce si PSOE y Podemos "están ya hablando" para negociar unos nuevos presupuestos. "Dijo que nunca pactaría y luego se abrazó a Podemos. No lo podría decir, pero se le ve en una situación muy incómoda", ha agregado Tirado.

Preguntado por la "simplificación del trámite" de los presupuestos para poder contar con ellos este verano, el representante 'popular' ha manifestado que no cree que Podemos "apruebe unos presupuestos que tumbó" ni que "hagan artimaña en la ley más importante de todas". "Estoy convencido de que habrá seriedad y rigor" en la tramitación de unos nuevos presupuestos, ha asegurado Tirado.

"Page está agotado, es fruto de la improvisación. Ha contraprogramado a su propio cuñado y la improvisación no es buena. Es un problema de fondo ya que Page no tiene un norte referencial claro No hay proyecto de región, por eso estas ocurrencias", ha criticado Tirado.

"Él sabía que el titular de hoy iba a ser fracaso y suspendo rotundo, cero a Page, Gobierno de Page agotado, y ha contraprogramado al PP que es el que lleva la iniciativa", ha manifestado Tirado al conocer la rueda de prensa convocada esta misma mañana por el presidente, la cual también ha señalado que "ha contraprogramado a la de su cuñado" --en referencia al diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora--.

