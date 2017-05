El PP extremeño cree que la militancia ha interpuesto a Vara una "moción de censura" con las primarias del PSOE

Etiquetas

La portavoz del PP de Extremadura, Gema Cortés, ha considerado que los resultados de las primarias del PSOE a nivel nacional evidencian que la militancia socialista ha interpuesto una "moción de censura" al secretario general de dicha formación en la región, Guillermo Fernández Vara, "tras haber estado centrado en la candidatura de Susana Díaz" y "no" en sus labores de presidente de la comunidad.

Al respecto, en rueda de prensa este lunes en Mérida (Badajoz), ha añadido que en las primarias socialistas de este pasado domingo "ganó" Pedro Sánchez "pero perdieron los extremeños, que han tenido que sufrir que la Junta estuviese cerrada por primarias tras haber estado el presidente (Vara) centrado en la candidatura de Susana Díaz".

Como "conclusiones claras" de las primarias del PSOE, la portavoz 'popular' ha dicho que "a Fernández Vara no hace falta" que el PP extremeño le haga una "moción de censura" porque "ya se la han hecho sus propios militantes esa moción de censura".

"Los socialistas extremeños le han dado la espalda al que supuestamente era su líder, liderazgo que hoy se encuentra en cuestión, con una moción de censura también desde su grupo parlamentario. Le han vuelto a dar la espalda por hacer campaña de un candidato que él rechazaba", ha sentenciado Cortés.

En esta línea, la portavoz del PP regional ha incidido en que "Vara ha perdido cualquier influencia en su organización", algo que considera que "es malo para Extremadura", y tras ello ha preguntado si "rechazan los socialistas extremeños al propio Guillermo Fernández Vara", así como que si "rechazan los socialistas extremeños que haya abandonado su gestión de presidente para centrarse y volcarse en la candidatura de Susana Díaz".

De este modo, Cortés ha recalcado que el PP en la región entiende que Fernández Vara "está cuestionado internamente", así como que éste "posiblemente ayer empezase a escribirse el epílogo de su historia al frente del PSOE de Extremadura y de la Junta de Extremadura", pues "ya hay voces que comienzan a decir que el señor Fernández Vara es pasado" en la comunidad autónoma.

En todo caso, ha añadido que el PP teme que "esto no va a terminar aquí" y que "estas primarias (del PSOE) no han terminado", sino que "ahora comienza la pelea para secretario general de Extremadura".

"Mucho nos tememos que la Junta de Extremadura seguirá cerrada por primarias en la comunidad autónoma", ha espetado, al tiempo que ha ahondado en que "los ciudadanos no pueden seguir esperando a que solucionen las peleas internas que tienen dentro del PSOE".

"Son muchas las cosas que tenemos que hacer, son muchas las medidas que tenemos que seguir impulsando para seguir solucionándole la vida a la gente", ha dicho Gema Cortés, quien ha recalcado que "desde luego" el PP de Extremadura "seguirá estando al lado de los extremeños para resolver sus problemas y para seguir escuchándoles y poder impulsar medidas que así lo arreglen", ha concluido.

MINISTRO DE FOMENTO

Por otra parte, sobre la presencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la provincia de Cáceres este lunes para supervisar las obras de la alta velocidad extremeño, la portavoz 'popular' ha considerado que es "síntoma del compromiso firme y serio" del Gobierno de España con el AVE para Extremadura.

Tras destacar que el ministro "no viene con las manos vacías" sino con "una hoja de resultados", ha subrayado que hace un mes "se comenzaban a poner las vías y las traviesas del tren".

Ha destacado que recientemente también se han realizado diferentes licitaciones por parte de ADIF, lo que "viene a confirmar que este compromiso se viene haciendo por parte del Gobierno de España", con "una hoja de resultados" donde "todo apunta que el compromiso que ha adquirido el Gobierno de España se va a cumplir" y que "los extremeños por fin van a poder disponer del tren que merecen", lo que es "motivo de satisfacción" para el PP regional.

"El Gobierno de España está cumpliendo con las reivindicaciones de Extremadura", ha apuntado Gema Cortés, al tiempo que ha añadido que "quizás" éste sea el "motivo" por el que Vara "no ha querido acompañar al ministro: porque al final se le va a acabar esta cantinela. No hay mayor ciego que el que no quiere ver", ha dicho.

Ha advertido de que "ahora que el tema del AVE parece que se la acaba a Fernández Vara" que "ante el cumplimiento por aparte del Gobierno de España el PP estará con los extremeños en todas las reivindicaciones que sean buenas para la comunidad autónoma".

"Pero donde no nos van a encontrar es en estrategias que pasen por reivindicar cuestiones que tengan como finalidad real crear falsas expectativas y a la larga crear frustración en la sociedad extremeña", ha añadido, tras lo cual ha criticado la "estrategia" del PSOE de "crear confrontación" con el Gobierno de España "para enmascarar lo que ocurre en la región", ha dicho.

"Cuando el diablo no sabe qué hacer mata moscas con el rabo", ha espetado. "Ante los continuos malos datos económicos, como puede ser el objetivo de déficit que no vamos a cumplir por segundo año consecutivo, la deuda pública, que por primera vez superamos en más de 4.000 millones de euros, o que somos la comunidad con la mayor tasa de España o con los continuos problemas en la sanidad o la educación es clara la estrategia del PSOE para recurrir continuamente a crear confrontación con el Gobierno de España para enmascarar lo que ocurre en la región", ha incidido.

Por otra parte, sobre las enmiendas del PSOE relativas a Extremadura en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, Gema Cortés ha considerado que las mismas suponen "una estafa", porque se presentan por un valor de "300 millones de euros" en partidas que "solamente tienen 15 millones de euros"; y ha rechazado la "estrategia del PSOE de crear falsas expectativas cuando sabe que esas enmiendas son totalmente irrealizables".

También, sobre la reelección de Laureano León como presidente provincial del PP en Cáceres, la portavoz autonómica del PP le ha felicitado por esta cuestión, y ha destacado que en el citado congreso se propició un "debate de ideas, no solamente de candidatos ni de sillones".