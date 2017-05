PRC tacha de "decepcionante" la gestión del PP hasta el ecuador de legislatura y pide un "cambio de rumbo"

Etiquetas

Advierte a PP que los vecinos podrían darle el "aviso definitivo" en 2019 si continúa "pensando en el ladrillo y no en las personas"

El Grupo Municipal del PRC ha tachado de "decepcionante" la gestión del equipo de Gobierno (PP) al frente del Ayuntamiento de Santander en los dos primeros años de legislatura y le pide "un cambio de rumbo" en sus políticas que, a su juicio, "van en dirección contraria a los intereses de los santanderinos" y consigue sacar adelante porque, a pesar de estar en minoría desde el pasadas elecciones municipales, cuenta con Ciudadanos como "socio acrítico".

El portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, así lo ha señalado este miércoles en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la gestión del PP en el Consistorio el mismo día en que se cumplen dos años de los comicios y lo ha hecho acompañado de los otros tres concejales del PRC Amparo Coterillo, Vicente Nieto y Raúl Huerta.

Fuentes-Pila ha asegurado que en estos dos años "el PP ha enseñado más a las claras que nunca qué ciudad quiere, qué partido es y cómo gobierna". Así, ha denunciado que los 'populares' quieren una "ciudad callada, que mire para otro lado en sus equivocaciones y que asuma sin opinar" sus políticas a pesar de que éstas estén "alejadas de las necesidades" de los vecinos.

Una actitud que también trata de lograr en sus relaciones con la oposición, ha dicho. "Es un partido abonado al insulto y la descalificación de los demás aunque sean ellos quienes han hecho a Santander noticia por una concejala que se apropió de dinero de todos los santanderinos y por una alcaldesa que, durante más de una década, falseó su currículum".

Para Fuentes-Pila, la gestión del PP a lo largo de estos dos años ha tenido "cinco señas de identidad, errores repetidos y reiterados que pedimos que sean corregidos de aquí a final de legislatura porque la ciudad no puede permitirse dos años más como estos". Para empezar, el líder regionalista ha lamentado que el equipo de Gobierno "no aprovecha las oportunidades de Santander", que "debería ser motor productivo de Cantabria y, sin embargo, no lo es".

Y es que, para los regionalistas, "el PP sigue ensimismado, empeñado en que nada cambie, esquivando la industria, dando la espalda al comercio y a los emprendedores" mientras hace "el paripé con pactos por el empleo que son mera propaganda" y vota en contra de propuestas de la oposición como el Plan de Apoyo al Autónomo que el PRC llevó al pleno.

Y eso, ha enfatizado Fuentes-Pila, tiene consecuencias: "solo 29 de cada 100 cántabros vive reside en Santander y la ciudad pierde 1.655 habitantes al año y subiendo". "Y el PP mira para otro lado y hace como que no pasa nada", ha apostillado.

Otra de las señas de identidad de la gestión del PP es para el PRC que "sigue gobernando en muchas ocasiones contra la ciudadanía". "Desoye las peticiones de los ciudadanos e impone ocurrencias", ha afirmado el regionalista que ha considerado que, mientras el ejemplo en la pasada legislatura fue el 'vial de Amparo', en esta están "la senda costera, el catastrazo a la zona norte litoral, la plusvalía, el Metro-TUS o la peatonalización de la calle Cervantes".

En este punto, ha hecho hincapié en este último proyecto con el que los vecinos no están de acuerdo pero que el "PP está emperrado en sacar adelante", algo que augura que conseguirá con el apoyo de Ciudadanos.

No obstante, ha asegurado que el resto de la oposición tratará de que el equipo de Gobierno "dé marcha atrás" y se paralice este proyecto de peatonalización porque, para Fuentes-Pila, es necesario un estudio de la movilidad global en Santander, algo que no se está teniendo en cuenta ni en este proyecto ni en otros como el Metro-TUS.

LOS VECINOS PODRÍAN DARLE "EL AVISO DEFINITIVO" EN 2019

Además, ha denunciado que el PP continúa gobernando "pensando en el ladrillo y no en las personas" por lo que le ha advertido que los ciudadanos ya le dieron un "aviso" en las elecciones de 2015 dejándole en minoría y le podría dar el "aviso definitivo" en 2019. "El voto no es un cheque en blanco y un gobierno en minoría menos. Pero el PP sigue actuando como si la ciudad fuese suya y no lo es", ha enfatizado el portavoz regionalista.

Pero además de seguir en esta línea, Fuentes-Pila ha criticado que en estos dos años el PP ha demostrado que está "abonado al oscurantismo y solo cree en la transparencia como eslogan", como muestra que el Consejo de Transparencia le haya "reprochado que no cumple la ley porque no facilita a la oposición en tiempo y forma la información a la que tiene derecho", una "realidad" ante la que el equipo de Gobierno "no ha dicho ni mú".

En este punto, ha señalado además que el "Ministerio de Hacienda debe estar próximo a nombrar" al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander "el campeón de las facturas en el cajón" porque, ha recordado, al pleno de este jueves, 25 de mayo, llevará "nada más y nada menos que 3,8 millones de euros de facturas en el cajón".

También ha lamentado que, en estos dos años, el PP haya estado "buscando el enfrentamiento con el que debería ser su principal socio estratégico, el Gobierno de Cantabria, mientras consiente, callado, el maltrato sistemático del Gobierno de España con esta ciudad y la comunidad autónoma". "Es un equipo de Gobierno que busca lo bueno para el PP aunque sea lo peor para la ciudad", ha criticado.

"LA CIUDAD NO MERECE UNA ALCALDESA QUE MIENTE"

Por otro lado, Fuentes-Pila también ha hecho balance de los seis meses de Gema Igual como regidora de la capital cántabra, que ha reiterado que "no merece una alcaldesa que miente" y que, además de su "perfil bajo", ha "heredado los problemas y la ausencia de soluciones".

Para el regionalista, "la principal noticia que ha dado Igual en este tiempo y que se viene a la mente de todo santanderino a quién se le pregunte" es que "su currículum, el que apareció durante 14 años en la web del PP, del Ayuntamiento y en todos los comunicados oficiales, era falso".

"Ese es el balance de sus seis meses en la Alcaldía" y, por ello, ha dicho que los regionalistas siguen creyendo que "Igual no debería ser hoy la alcaldesa de la ciudad".

Además, ha denunciado que, desde que se conociese a finales de marzo que "había falseado su currículum", el PP no ha permitido la aprobación en pleno de ninguna de las mociones presentadas por los grupos de la oposición (a excepción de Cs) y "no sabemos si es como represalia". "El currículum lo falseó la alcaldesa que ahora se lo hace pagar a los santanderinos", ha criticado.

"La alcaldesa falseó su currículum durante quince años. Los santanderinos lo pagan por su infantil intento ahora de negar cualquier iniciativa de los grupos de la oposición, por muy beneficiosa que sea. Ése es el nivel actual del equipo de Gobierno. Ésa es la realidad que tienen que conocer todos los santanderinos", ha añadido el regionalista.

Para concluir, ha señalado que el PRC cree que los santanderinos "no merecen un comportamiento de este tipo", en el que se está haciendo a la ciudad "rehén por una represalia contra la oposición", pero ha enfatizado que, a pesar de esta situación su grupo seguirá trabajando por una "labor de oposición real", con "lealtad" a los vecinos y haciendo propuestas centradas en los pilares que deben guiar la acción política en estos momentos: empleo, personas y barrios