PSOE. LA PRESIDENTA DE BALEARES VUELVE A APROXIMARSE A PEDRO SÁNCHEZ

La presidenta de Baleares y secretaria general de los socialistas del PSOE-PSIB, Francina Armengol, se está planteando salir de la candidatura de Patxi López a la Secretaria General del PSOE y aproximarse a la de Pedro Sánchez.Según ha podido confirmar Servimedia en fuentes próximas a Armengol, la presidenta solicitó a López que se juntara con la candidatura del ex secretario general una vez que vio la movilización que logró el equipo de Sánchez y que le avalaron más de 53.600 militantes.Armengol animó al exlehendakari a que se fusionara con Sánchez o, en su caso, a que retire su candidatura de manera que se concentre el 'voto útil' en el ex secretario general.Además, según dichas fuentes, Armengol cree que esta decisión permitirá a López mantener intacto su prestigio como referente del PSOE porque augura que no tendrá un buen resultado el 21 de mayo, ya que cree que los militantes optarán por Sánchez ante la escasa distancia que le separa de Susana Díaz.Aunque ella tiene claro el escenario, Armengol podría abordar este fin de semana con su 'gente' el escenario actual para tomar una decisión si López se mantiene en la carrera por la Secretaria General del PSOE.VUELVE A CASALa presidenta balear siempre ha sido una de las firmes defensoras del 'no' a la investidura de Rajoy y, de hecho, los diputados baleares votaron en contra del presidente del Gobierno, saltándose la disciplina de voto. Aunque fue de las últimas en retirar el apoyo a Sánchez, Armengol reconocía que su proyecto le gustaba, si bien apostaba por el liderazgo de López. Desde el equipo de Sánchez siempre han sostenido que la presidenta balear "volvería a casa". Y así parece que será una vez que en Baleares Sánchez recabó más avales que los otros dos candidatos.Este movimiento, según avanzó '20 minutos', también se lo estaría planteando la que fuera miembro de la Ejecutiva y del equipo próximo de Sánchez durante su mandato, la murciana María González Veracruz.Desde el equipo próximo de López no dan crédito a estos movimientos y en un acto con militantes en Vizcaya López ha reiterado que seguirá hasta el final aunque algunos le pidan que se retire.