PRESUPUESTOS. LAS LARGAS VOTACIONES PROVOCAN ERRORES TANTO DE DIPUTADOS COMO DE MINISTROS

- Rajoy vota en contra de una enmienda pactada con Nueva Canarias y Sáenz de Santamaría se equivoca en, al menos, dos ocasiones . Las largas votaciones de las partidas presupuestarias en el Congreso de los Diputados han provocado este miércoles curiosos errores en el sentido del voto de los distintos parlamentarios; de algunos ministros; de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, e incluso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.En las votaciones de este miércoles, en la sección 32 de los Presupuestos relativa a las relaciones financieras con entes territoriales, la vicepresidenta se abstuvo en las enmiendas del diputado del PDECat Carles Campuzano, mientras que su grupo votó en contra. En este grupo de enmiendas también se equivocó la parlamentaria socialista Begoña Tundidor.Minutos después, durante la votación del dictamen de la partida destinada a la Casa del Rey, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, votó en contra, contrariando así el sentido del voto de los populares en esta sección. También votaron en contra los socialistas Eduardo Madina y María González Veracruz. Pese a ello, salió adelante con 258 votos a favor. Fue en la votación del dictamen de la sección destinada al Consejo de Estado cuando el parlamentario del PSOE por Navarra Jesús María Fernández Díaz se abstuvo mientras que el resto de su grupo votó favorablemente. Este diputado incurrió en otro error en una de las partidas de Fomento (enmiendas de ERC), fallo en el que le acompañaron otros tres parlamentarios de su grupo. CATALÁ Y COSPEDALPero durante la extensa jornada de votaciones no solo fallaron en su voto algunos parlamentarios, sino que los ministros de Justicia y Defensa, Rafael Catalá y María Dolores de Cospedal, se equivocaron y votaron ‘no’ al dictamen relativo al Consejo General del Poder Judicial. Algunos diputados reincidieron en el fallo, como el caso de Madina, que volvió a desmarcarse de su grupo parlamentario absteniéndose precisamente a las enmiendas de su partido en la sección de organismos públicos. Parece que en Ciudadanos tuvieron bastante claro en todo momento el sentido de su voto, y cabe destacar únicamente el fallo de Melisa Rodríguez, que votó a favor de las enmiendas de Campuzano en la partida de Defensa. SORAYA VUELVE A FALLARLa vicepresidenta erró de nuevo minutos después en la partida de Defensa, votando a favor de las enmiendas de ERC. Es curioso que Sáenz de Santamaría votara a favor de una enmienda que pide que se devuelva el presupuesto entero de Defensa, porque éste se incrementa un 30%. El error de Rajoy se produjo un poco más adelante. El presidente del Gobierno votó en contra de una de las enmiendas que el Ejecutivo pactó con Nueva Canarias para que el diputado Pedro Quevedo respalde las cuentas públicas y éstas puedan salir adelante. En concreto, esta enmienda versa sobre el “convenio de renovación urbana Atalaya-Becerril”. No obstante, salió aprobada con el voto favorable, entre otros, de los diputados populares y de las formaciones nacionalistas canarias.Este fue uno de los momentos que más sorna provocó entre el resto de diputados, muchos de los cuales no dudaron en aplaudir el voto del presidente del Gobierno cuando se percataron del color rojo que figuraba en el panel de votaciones sobre el escaño del jefe del Ejecutivo.LA ‘BANDERA ESPAÑOLA’ DEL PSOEPero este no sería el último momento que armaría revuelo en el Hemiciclo. Fue en la votación de las partidas de Fomento -en concreto de unas enmiendas de Pedro Quevedo- cuando se dibujó en el panel de votaciones sobre la bancada socialista una ‘bandera española’, ya que el voto se dividió entre abstenciones (amarillo) y en contra (rojo).El fallo tuvo su origen en que la portavoz adjunta del PSOE, Isabel Rodríguez, que es quien marcaba el sentido del voto de los socialistas. Ella votó en contra, gesto que siguieron otros 26 socialistas más. Algunos de ellos bromearon incluso al acabar la votación diciendo que querían ‘dibujar’ esa bandera en el panel de votaciones. En Unidos Podemos hubo pocas equivocaciones, aunque el portavoz económico, Segundo González, erró en la votación de unas enmiendas socialistas de la sección de Fomento. También el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, falló varias veces en la primera tanda de votaciones de las cuentas públicas que tuvieron lugar ayer, martes.Los errores en la segunda ronda de votaciones se sumaron a las anécdotas, como la que protagonizó el diputado de Ciudadanos Toni Roldán, a quien se le rompió la silla de su escaño sin que llegara a caerse cuando los diputados votaban las enmiendas de Unidos Podemos a la sección 17 de los Presupuestos. Pero no fue el único. Poco antes los ujieres habían tenido que sustituir también el escaño del diputado del PP Jesús Juan Postigo, al fallarle una de sus patas. Después el propio Postigo explicaba en los pasillos del Congreso que todo se había solucionado sin mayores problemas.Ante tanto alboroto, la propia presidenta del Congreso, Ana Pastor, atenta a la lectura de los apartados de cada sección, tuvo que llamar la atención de algunos diputados que se encontraban hablando durante la votación. Incluso afirmó que llamaría “por su nombre” a algunos de ellos.