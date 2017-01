ERREJÓN MARCA SU PRINCIPAL DIFERENCIA CON IGLESIAS Y DEFIENDE UN PODEMOS QUE AVANCE POSICIONES “YA”

Etiquetas

- Afirma que el acuerdo con Iglesias es un clamor popular y sostiene que entre compañeros “no hay diferencias insalvables” ni “líneas rojas”. El secretario Político de Podemos, Iñigo Errejón, marcó este sábado su principal diferencia con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Frente a la idea de los ‘pablistas’ de que el partido se “encierre” y apueste por la “protesta” en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales, Errejón defiende “ganar posiciones” y “ser útiles ya”. Errejón realizó estas declaraciones en Málaga, donde informó acerca de las ideas de su texto político ante la II Asamblea Ciudadana de Podemos que vio la luz este viernes. Para Errejón, lo “fundamental” ahora es “aclarar” si se quiere que Podemos se “cierre” y sea “un partido de protesta” que “resista para dar la pelea” en 2019, o “si este es un momento de avanzar, de abrirse, de ampliar y de ganar posiciones para ser útiles ya”. Como defensor de la segunda idea, indicó que desde su marca para ‘Vistalegre II’, ‘Recuperar la ilusión’, no construyen la unidad “a base de toque de silbato, ni a base de uniformidad, no somos el Partido Popular”. “Construimos la unidad”, dijo, “a partir del debate democrático entre compañeros”. Entre su documento y el de Iglesias, aseguró, hay similitudes y diferencias. “Si tuviera que destacar una, diría que la diferencia fundamental es que nosotros estamos diciendo que el momento actual no es un momento en el que Podemos tiene que concentrarse en resistir y tiene que encerrarse en sí mismo. Podemos tiene que abrirse y tiene que ganar la iniciativa”. Frente a la idea de Iglesias de dar la batalla en las próximas elecciones generales, dado que el texto del secretario general se denomina ‘Plan 2020: ganar al PP y gobernar el país’, afirmó que “las elecciones de 2020 no se ganan en la campaña electoral”, sino que se empiezan a ganar ahora, “demostrando que somos útiles allí donde estamos”. Con todo, recordó que entre Iglesias y él “no hay diferencias insalvables” ni “líneas rojas”, pero sí “convicciones”. “El clamor es que nos entendamos. No estamos discutiendo si vamos a seguir juntos, vamos a seguir juntos. Hay que llegar a un acuerdo para ser útiles a nuestro pueblo” porque “el futuro de Podemos es codo a codo y la gente nos quiere ver juntos”, apuntó. “No creemos que sea tiempo de decirle a los españoles que hay que esperar tres años para cambiar las cosas. Queremos ir dando pasos desde ya y recuperar la iniciativa”, zanjó.