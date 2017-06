PSOE. DÍAZ PROMETE A SÁNCHEZ "EL APOYO DE ANDALUCÍA" PERO NO VOTA SU PROYECTO

Etiquetas

- “Creo en España y defiendo la Constitución y el artículo 2 de la Constitución y de ahí no me voy a mover”. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, trasladó este sábado en una reunión de apenas 10 minutos al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que cuenta con “el apoyo de Andalucía” para hacer el equipo que considere oportuno y prometió “arrimar el hombro” para que el partido vuelva a ser la alternativa al Gobierno del PP. No obstante, abandonó el 39 Congreso Federal sin votar el proyecto político que marcará el nuevo rumbo del partido. Al salir de la reunión con Sánchez, la presidenta andaluza congregó a su núcleo duro en la cafetería del Palacio Municipal de Congresos para dar cuenta del contenido de la entrevista, que fue breve por la actitud del reelegido como secretario general. Fuentes socialistas consultadas por Servimedia aseguran que Sánchez ahora "sabe y conoce más al partido que hace tres años" y que se siente con "las manos libres" para gestionarlo.Sánchez citó a Díaz sobre las 22.30 horas y mantuvieron un corto encuentro en el que la dirigente andaluza le comunicó “lo mismo” que en los días anteriores, esto es, que “tiene el apoyo de Andalucía para hacer el equipo que a él le parezca bien, con la gente que se quiera rodear y con los mejores para que el PSOE vuelva a ser la alternativa de Gobierno en España”.La secretaria general del PSOE-A siguió así la estela que fijó desde que perdió el 21 de mayo las primarias contra Sánchez asegurando que no iba a plantar batalla e iba a respetar lo que él considerase para el futuro del partido.Ante los periodistas, precisó con contundencia que no ha pedido cuota andaluza en la Ejecutiva, alegando que no está “en eso ni va a estarlo”. “Andalucía solo puede arrimar el hombro de la mejor manera que sabe, que es ganando elecciones y demostrando que se puede gobernar de otra manera” y aseguró que “en absoluto” ha reclamado explicaciones a Sánchez sobre la configuración de los miembros del Comité Federal, después de los cambios que se aprobarán tras este Congreso Federal.Sin embargo, fuentes de los socialistas andaluces reconocen que no les ha gustado la nueva confección del Comité Federal, de la que una tercera parte podrá ser elegida directamente por la militancia, y que Sánchez esté diseñando los integrantes de los órganos de su partido a su medida.“¡A mí lo que me gusta es que el PSOE gane elecciones!” y negó que el 39 Congreso Federal del PSOE sea triste para ella. Acto seguido, incidió en que su pretensión es que “el partido salga con fortaleza, ganas y que vuelva a ser la alternativa de Gobierno de España”. “Y para eso estoy aquí, para arrimar el hombro”, apostilló.“Saben perfectamente que yo creo en mi país, quiero a mi país, creo en España y defiendo la Constitución y el artículo 2 de la Constitución y eso lo sabe todo el mundo”, dijo cuando se le insistió sobre el reconocimiento “plurinacional” que el PSOE concederá a España ahora. “Y de ahí no me voy a mover”, sentenció.Tras estas palabras, Díaz –rodeada de sus principales apoyos andaluces– abandonó el recinto sin participar en la votación del nuevo proyecto que marcará la línea política del PSOE en los próximos años bajo el mandato de Pedro Sánchez. La acompañaban, entre otros, varios de los secretarios provinciales de Andalucía y Mario Jiménez, portavoz parlamentario de los socialistas andaluces y que hasta hoy era secretario de Organización y portavoz de la Comisión Gestora que se encargó del partido tras la dimisión de Sánchez el 1 de octubre de 2016.