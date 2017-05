PSOE. DÍAZ PROPONE LIMITAR LAS GESTORAS Y REGULAR LAS CONSULTAS A LA MILITANCIA

Etiquetas

Susana Díaz, candidata a la Secretaría General del PSOE, presentó este miércoles su proyecto, en el que propone limitar la duración de las comisiones gestoras y regular las consultas a la militancia. En ‘Una propuesta de futuro’, en el apartado sobre el modelo de partido, se establece la regulación de los mecanismos de consulta a la militancia a “propuestas de órganos colectivos o de un porcentaje significativo de la militancia” y concreta los asuntos que se “deben” consultar: “La elección de la Secretaría General, la moción de censura a la Secretaría General, los acuerdos de gobiernos poselectorales y cualquier cuestión aprobada por el Comité Federal o por un porcentaje significativo de la militancia”.En estas cuestiones coincide con lo que también proponen los otros candidatos de las primarias, Patxi López y Pedro Sánchez.En la presentación de su programa en la sede de la Agrupación del PSOE de Fuencarral (Madrid), la dirigente andaluza destacó que “los militantes son el capital más importante que tenemos los socialistas y ese papel no puede depender del líder de turno”. Y, en esta línea, remarcó que un “secretario general nunca está por encima de un Congreso Federal del PSOE”. En su documento, Díaz apuesta por limitar la duración de las gestoras, otra de las cuestiones que también proponen López y Sánchez, aunque con distinto plazo temporal. El ex secretario general del PSOE propone una limitación de 90 días, mientras que el exlehendakari lo amplía a un máximo de seis meses. Díaz va más allá y recoge que la vida de una gestora puede ser de hasta nueve meses. La actual Comisión Gestora que dirige el PSOE estará al frente del partido ocho meses y medio desde que asumiera el mando el 1 de octubre hasta que concluya con el Congreso Federal del 16, 17 y 18 de junio. Sobre el modelo territorial, Díaz afirmó que un socialista “sólo entiende de dos Estados: el español y el del bienestar”, y agregó que para arreglar las disputas soberanistas habría que hacer un reconocimiento pleno de las “singularidades”, al tiempo que remarcó que su posición, “conocida por todos”, no es otra que la Declaración de Granada de julio de 2013, y que saben “lo que queremos hacer para España y tenemos un proyecto para este país”.