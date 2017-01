El PSC celebra que Patxi López cuente con los socialistas catalanes en las primarias

Etiquetas

Propone a Teresa Cunillera para representar a los socialistas catalanes en la gestora

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha valorado "positivamente" la apuesta del exlehendakari Patxi López, que anunció su postura favorable a que los socialistas catalanes participen en el proceso de primarias para elegir al nuevo secretario general del PSOE, puesto al que López optará.

En rueda de prensa este lunes tras la reunión de la cúpula del PSC, Illa ha reiterado la posición del partido "de ser neutrales en todo este proceso de primarias" y de favorecer la participación de todos los afiliados.

Sin embargo, ha explicado que la participación del PSC en estas primarias aún no se ha abordado en la comisión gestora y ha rechazado, al preguntárselo, que la candidatura de Patxi López pueda favorecer que los socialistas catalanes puedan elegir también al nuevo secretario general: "La decisión de la participación o no de afiliados del PSC no está en función de los candidatos concretos sino del protocolo de unidad".

Asimismo, ha explicado que la próxima reunión entre la gestora y el PSC se celebrará a finales de este mes, aunque no ha querido puntualizar la fecha, y ha apuntado a que puede haber "más de una".

CUNILLERA REPRESENTARÁ AL PSC EN LA GESTORA

Illa ha confirmado que el PSC propondrá a la histórica diputada ilerdense Teresa Cunillera para representar a los socialistas catalanes en la gestora, cuya silla quedó vacía desde su constitución en vistas al congreso que el PSC celebró en otoño.

"El acuerdo le corresponde tomarlo al conjunto de los representantes del comité federal", ha recordado el dirigente catalán, ya que la última palabra la tendrán ellos.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Sobre la ausencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebrará este martes en el Senado, ha acusado al presidente catalán de "dimitir de sus responsabilidades y dejar sin voz a los catalanes" en un foro que ha considerado clave, ya que discutirá el modelo de financiación autonómica.

"Tenemos derecho a que nuestro representante defienda nuestros intereses y trabaje para una mejor financiación de nuestra comunidad autónoma", ha argumentado.

ARTUR MAS

Preguntado por el expresidente catalán Artur Mas, que este mismo lunes ha dicho no autodescartarse para liderar una candidatura del PDeCAT a la Generalitat, lo ha considerado "una muestra más del final de etapa del 'procesismo", y ha rechazado entrar a valorar más a fondo una decisión interna de otra formación.

Sí que ha criticado que Mas haya sugerido que la decisión sobre su causa por la consulta del 9N esté ya redactada y le ha recordado que actuó pese a ser "advertido y conocedor de que estaba vulnerando la legalidad".