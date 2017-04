PSOE-A advierte de que las elecciones francesas reflejan que el socialismo pierde votos cuando se acerca al "populismo"

Etiquetas

El PSOE-A ha expresado este lunes su preocupación por el resultado del Partido Socialista francés en las primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, apuntado que se ha puesto de manifiesto que cuando los socialistas se acercan "a iniciativas nacionalistas o al populismo", los ciudadanos les retiran su apoyo.

En declaraciones a los periodistas, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha señalado que, después de que la derecha haya ganado esta primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, con un importante respaldo a la ultraderecha, la izquierda tiene que reflexionar tanto en Francia como en Europa.

A su juicio, el Partido Socialista francés tiene que hacer una profunda reflexión sobre esa caída de apoyos de en torno al seis por ciento, lo que ha arrojado su peor resultado de la historia.

Según ha explicado, las primarias que desarrolló en su momento el Partido Socialista francés para elegir a su candidato a la presidencia ya pusieron de manifiesto que cuando ese partido y sus líderes se acercan "a iniciativas nacionalistas o al populismo, la gran mayoría de los ciudadanos les retira su confianza y se divide el voto".

Juan Cornejo ha expresado su preocupación por que la izquierda pueda estar más preocupada por ganarle "a las distintas izquierdas" que por presentarle un proyecto "creíble a los ciudadanos que dé seguridad, confianza y garantías para obtener la mayoría de apoyos" de la ciudadanía.

Preguntado sobre si con Pedro Sánchez el PSOE podría correr el mismo riesgo que el Partido Socialista francés, ha insistido en que en las primarias socialistas en Francia ganaron las posiciones "más radicales y luego no tuvieron el respaldo de los ciudadanos", mientras que las posiciones socialdemócratas "no ganaron y no pudieron hacer sus propuestas a la ciudadanía para volver a conseguir la mayoría".

Ha insistido en que la situación en Francia "requiere de una enorme reflexión por parte de la izquierda, sobre por qué la izquierda se fragmenta y la derecha se aprovecha de esa fragmentación y gana".