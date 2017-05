PSOE. DÍAZ APLAZA A MAÑANA LA PRESENTACIÓN DE SU PROYECTO

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, presentará finalmente mañana, miércoles, en Madrid el programa de su candidatura, que inicialmente iba a dar a conocer este martes.Según informaron desde su equipo, se retrasa a las 10.00 horas de mañana la presentación del documento 'Propuestas para el debate en el 39 Congreso Federal'. De los tres cantidatos, Díaz es la única que no ha presentado un proyecto como tal, pero siempre ha afirmado que asume como propia la ponencia marco que el PSOE discutirá en el próximo Congreso Federal los días 16, 17 y 18 de junio en Madrid. De hecho, según indicó Díaz en una charla informal con periodistas, su proyecto no es una alternativa a la ponencia, sino que se trata de enmiendas que recogerán el sentir que ya está plasmando la militancia en sus debates en las agrupaciones.En el debate que celebraron este lunes los tres candidatos, Pedro Sánchez afeó en varias ocasiones a Díaz que no haya presentado todavía un proyecto. La también líder de los socialistas andaluces tiene este miércoles Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y, por la tarde, a las 19.30 horas, un acto con militantes en Madrid en la Nave Daoiz y Velarde.