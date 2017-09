El PSOE cree que Carmena se queda en Cultura para "apagar fuegos" del "panzer cultural" que es Ahora Madrid

Etiquetas

La portavoz socialista de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha arremetido este lunes en la comisión del ramo contra los "cañonazos" del "panzer cultural" que cree que es Ahora Madrid, al tiempo que ha opinado que la alcaldesa, Manuela Carmena, se mantiene en Cultura para "apagar fuegos" cuando debería "dejar la Alcaldía y centrarse en cultura".

Carmena, por su parte, ha opinado que los "consejos" de la edil del PSOE "no son acertados" ni oportunas las "descalificaciones" ya que el área se está caracterizando por la "buena gestión", que "cada vez es más excelente y las cosas van extraordinariamente bien, cada vez mejor".

Espinar ha insistido en su discurso declarando que el Gobierno municipal "no tiene en cuenta a los profesionales" de la cultura y todo porque "Ahora Madrid tiene un panzer cultural" con el que "a veces disparan cañonazos para mostrar su fortaleza". En la misma línea, la concejala ha opinado que no deja la concejalía porque "no encuentra candidatos entre su gente".

Carmena ha insistido en que la programación cultural ha sido muy bien aceptada y prueba de ello es que "no ha habido crítica alguna" hasta este momento. Mar Espinar, a su vez, ha llevado a la comisión el "problemón" que el área tiene con las subvenciones culturales, lo que ha servido para que la alcaldesa le haya afeado un discurso que "no es serio" porque "no es capaz de enumerar el 'problemón' de las subvenciones".