El PSOE de Ceuta elige sin votos en contra a dos fieles a Pedro Sánchez como delegados al Congreso Federal

El PSOE de Ceuta ha elegido en asamblea general extraordinaria sin votos en contra a Rafael Leal y a Suad Mohamed como los delegados que representarán a la Federación de la ciudad autónoma en el 39º Congreso Federal del partido que se celebrará a mediados de junio. Leal fue el líder del grupo de apoyo a Pedro Sánchez en las últimas primarias, y Mohamed es la secretaria ejecutiva de la dirección política que encabeza Manuel Hernández, uno de los pocos líderes socialistas regionales que siempre ha permanecido fiel al secretario general electo.

Pese a la dureza del debate público mantenido durante la campaña de las primarias por los afines a Sánchez y los partidarios de Susana Díaz, que llegaron a denunciar un presunto "fraude electoral" en forma de "afiliación masiva" al partido durante los últimos meses del año pasado, a la asamblea general extraordinaria solo se presentó una candidatura que recibió 57 votos a favor, diez abstenciones y ningún voto en contra.

Con unos 330 afiliados, al PSOE de Ceuta, primer grupo de la oposición en la Cámara autonómica, le correspondía elegir a dos delegados al 39º Congreso Federal socialista. El secretario general regional, Manuel Hernández, no quiso figurar en la candidatura y asistirá al cónclave como invitado.

La Ejecutiva Regional también ha asumido todas de las propuestas de enmiendas a la ponencia marco con el propósito de "ajustar su contenido al proyecto político que lidera Sánchez", según han explicado fuentes del partido en declaraciones a Europa Press.

En una carta abierta a los medios, la líder del grupo de apoyo local a Susana Díaz, Sandra López, ha adelantado que Sánchez "tendrá mi apoyo y mi lealtad pero no mi silencio y mucho menos mi anulación". "No era mi candidato, pero sí vuelve a ser mi secretario general. En política no se está para ganar o perder, en política simplemente se está: esto no es un partido y si lo quieren ver así, que sepan que no me voy a quedar en el banquillo; seguiré jugando porque estamos en el mismo equipo aunque las posiciones en el campo varíen y seguirán variando", ha augurado.