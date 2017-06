PSOE se abstendrá en la moción de censura contra Cifuentes, en la que intervendrá sólo José Manuel Franco

Etiquetas

"El Gobierno merece censura pero esta moción no cambia el Gobierno", asegura Gabilondo

El Grupo Parlamentario Socialista votará abstención en la moción de censura contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que se debatirá mañana jueves en la Asamblea de Madrid, a iniciativa de Podemos, ha confirmado el portavoz socialista, Ángel Gabilondo.

Además, él no intervendrá en ese debate. Sólo lo hará su portavoz adjunto, José Manuel Franco. "Procedemos así dado el carácter del debate, en el que no se confrontarán candidatos y programas diversos, sino que se propone un solo programa y una sola candidata. Además, el debate tampoco permite un cara a cara", ha explicado.

En un desayuno con los medios, Gabilondo ha señalado que esta postura es compartida de forma unánime por el PSOE nacional y regional y por su Grupo Parlamentario y también creen que es respaldada por su militancia, que no entendería, a su juicio, que el Partido Socialista apoyara un programa y un candidatura que no fuera el suyo y que se convirtiera en una "filial" de Podemos.

Aunque se reunió con la secretaria regional socialista, Sara Hernández, con el nuevo secretario nacional, Pedro Sánchez, y con la antigua gestora, ha negado que hayan recibido órdenes o consignas de nadie. "No se les ha ocurrido darlas, pero sí somos compañeros y hemos compartido las posiciones y en este caso no ha habido duda", ha recalcado.

"La moción ahora presentada no es el procedimiento para solventar este problema, dado que no produce el efectivo cambio de Gobierno ni de forma de gobernar. Este Gobierno merece censura pero esta moción de censura no cambia el Gobierno. Las posibilidades de salir son cero", ha recalcado.

También ha justificado la abstención socialista en que la propuesta de Podemos "desatiende la aritmética parlamentaria". Es decir, que no saldría adelante ni si la diputada de PP de baja por depresión, Elena González Moñux, no viene al hemiciclo, ya que es necesario una mayoría absoluta, es decir 65 diputados. Y eso sólo se consigue en la medida que Ciudadanos reconsidere su apoyo a Podemos.

"La moción de censura aboca a la frustración por falta de consensos. Aunque estimamos necesario censurar al actual Gobierno, entendemos que en este momento, éste no es el procedimiento eficiente para lograr un Gobierno que transforme Madrid, debido asimismo a la gestión que Podemos ha hecho de la moción", ha dicho Gabilondo.

En este sentido, ha reprochado a Podemos que tras mantener una reunión con la secretaria regional socialista no mantuvieran otra con el Grupo Parlamentario Socialista. También que no les hayan pasado el programa de la moción, que ellos han conseguido por otras vías y que tras leérselo cree que habla "más de deseos" que de iniciativas plausibles.

"Para llevar adelante una moción de censura a estas alturas se requiere un programa bien definido para, en dos años, abordar acciones concretas de regeneración de Madrid. Se necesita un liderazgo compartido que concite consensos y aglutine fuerzas y razones para el cambio, que articule un proceso de trabajo y acuerdo. Y se requiere un diálogo intenso, continuado, y una participación que genere confianza entre los distintos grupos que actualmente no conforman el Gobierno. El planteamiento de esta moción no responde a esta exigencia", ha aseverado el portavoz socialista.

En previsión de las reacciones en forma de tuits o declaraciones de dirigentes de Podemos a su decisión de abstenerse, el diputado socialista ha recalcado que voten lo que voten la moción de censura no saldría adelante. Además, ha apuntado que el debate podría beneficiar al PP y a Cifuentes, que podría vender el discurso de que "no hay alternativa o que ha ganado la moción".

Por otro lado, también ha criticado que Ciudadanos no haya respondido a su petición de reunión y no ven en la formación naranja una posibilidad de apoyo para desalojar al PP del poder tras 22 años. En ese punto, Gabilondo ha recordado la primera reunión que mantuvieran tras las elecciones con Ciudadanos, en la que vieron que ya tenían firmado un pacto con el PP, no sólo de investidura, sino de "gobernabilidad".

"Lo tenían cerrado desde el principio. Nosotros hemos votado en contra de la investidura, presupuestos y nos hemos posicionado abiertamente en contra de los Debates del Estado de la Región, que es donde se decide lo importante; y ellos no", ha aseverado.

Y aunque ha afirmado que parece que la relación entre Cs y el PP regional "está pasando por unos días malísimos", a raíz del duro interrogatorio de César Zafra a Cifuentes en la comisión de investigación del viernes, cree que el pacto entre ambos es sólido. Ve a la formación 'naranja' en un modo "muy electoral" con su campaña en el Metro y medios de comunicación de los supuestos logros conseguidos por su partido en los dos años de legislatura, una campaña que tampoco ha gustado al PP.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

Ángel Gabilondo considera que el Gobierno de Cristina Cifuentes "merece ser censurado por continuar en la inercia de un modelo que desatiende la resolución de los problemas ciudadanos, anteponiendo otros intereses a los de mejorar sus condiciones de vida y ofrecer servicios públicos de calidad". "Estamos, después de dos años de Gobierno, en una situación más desigual, más injusta y más desequilibrada", ha dicho.

Igualmente, considera que la gestión continuada del PP "se ha sustentado en un modo de hacer y de entender el Gobierno que ha favorecido la penetración de la corrupción en diferentes ámbitos y que ha supuesto una forma de ejercer y de concebir el poder claramente censurable". "La corrupción ha entrado, ha permeado en la sociedad e instituciones contaminando los modos de proceder", ha apuntado el líder parlamentario.

"La inercia del modelo de este Gobierno responde al de los gobiernos anteriores que ya venían desarrollándolo, y que han hecho de la especulación y el negocio privado la pauta de conducta que ha incrementado las desigualdades sociales. El Gobierno de Cifuentes no ha producido la regeneración y transformación de la región. No paramos de ver desigualdad territorial y pobreza, pero estamos más bien tratando de decir que somos la mejor comunidad de España", ha proseguido.

El líder socialista considera que la acumulación de casos de corrupción entre dirigentes del PP de Madrid "muestran un déficit estructural", unido a la "mala gestión" del Gobierno, "evidencian que la situación es insostenible". "Dada sus excepcionalidad, se precisan medidas urgentes que aborden la necesidad de regeneración social, política y moral de la Comunidad de Madrid", ha añadido.