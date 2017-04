PSOE C-LM celebrará su Congreso Regional el 22 y 23 de julio con García-Page como "único candidato", según Vaquero

Etiquetas

"Vislumbra" primarias en el Congreso Provincial de Albacete, donde hay "distintas sensibilidades" y "varios" candidatos

El secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, ha avanzado que el Congreso Regional del partido se celebrará en Toledo el 22 y 23 de julio y ha asegurado que, "salvo que suceda algo raro", Emiliano García-Page optará a la reelección, siendo la suya la "única candidatura".

Así lo ha indicado el responsable de Organización del partido en una entrevista con Europa Press, en la que ha defendido que "la idea, la de todos los militantes en la región", es ver a Emiliano García-Page en la Secretaría Regional. "No percibo a nadie que desee dirigir el partido estando Emiliano", ha agregado.

Luego de indicar que aún no se ha fijado el calendario de las primarias, ha explicado que hay un equipo de 50 personas, coordinadas por Fernando Mora, para elaborar la ponencia marco del Congreso. "No la podremos ultimar hasta que no se haga el Congreso Federal --el 17 y 18 de junio--, porque puede que haya que adaptarla".

CONGRESOS PROVINCIALES

Dicho esto, ha señalado que los congresos provinciales se celebrarán con toda probabilidad en septiembre, aunque una vez celebrado el regional, cada provincia tiene autonomía a la hora de convocarlos.

Para el secretario de Organización del PSOE regional, el de Cuenca "no será sorpresivo" pues, salvo que se cambien los estatutos, José Luis Martínez Guijarro, que agota su segundo mandato, no concurrirá a una tercera elección. "Es una provincia políticamente muy tranquila, con un equipo muy cohesionado", ha añadido.

Por contra, se ha mostrado convencido de que en el congreso de Albacete "habrá primarias" porque va a haber más de un candidato. "El que más votos tenga será secretario general", ha dicho Fernández Vaquero, que ha recordado que Manuel González Ramos, actual secretario, ya ha mostrado su disposición de continuar en el cargo.

"Ahora está Manolo, al que hay que respetar mientras sea secretario general. Hay, evidentemente, distintas sensibilidades en el partido en esta provincia y a partir de ahí se va a abrir el proceso de primarias. Se vislumbran además de él varios candidatos", ha admitido.

Preguntado sobre la posibilidad de que Nacho Hernando y Pedro Antonio Ruiz Santos presenten candidaturas, ha dicho que "tienen categoría suficiente" para ser secretarios generales. "Uno tiene experiencia y otro juventud, pero sería aventurado decir ahora quién va a ser. Puede ser algún alcalde de la provincia. Hay muchas opciones", ha concluido.