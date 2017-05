PSOE. HERNANDO NO AVALARÁ A NINGÚN CANDIDATO PARA LA PRIMARIAS

Etiquetas

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, aseguró hoy que él no avalará a ningún candidato de cara a las primarias que su partido celebrará el próximo 21 de mayo "porque no es mi responsabilidad".En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Hernando quiso dejar claro que "no estoy tomando parte" en este proceso de primarias "y no avalaré a candidatos".En su opinión, lo realmente importante de este proceso, lo gane quien lo gane (Susana Díaz, Pedro Sánchez o Patxi López), es "reconstruir el proyecto del PSOE y que se recupere la ilusión por votar al PSOE".Hernando destacó que se trata de un proceso "apasionante", los candidatos socialistas están manteniendo una "intensa" campaña y los militantes están participando en un proceso "absolutamente importante para el futuro del partido y para el futuro de España".Preguntado sobre si la victoria de un candidato a primarias sobre otro podría afectar a la unidad del partido, Hernando se mostró convencido de que "en absoluto hay ninguna posibilidad de riesgo de ruptura del Partido Socialista"."Cualquiera de ellos lo que hará será acatar el resultado de las urnas y el resultado del voto de la militancia", apuntó, tras destacar que el día después de las primarias "nos vamos a poner todos a remar en la misma dirección".Precisamente en el día en que el PSOE cumple 138 años, Hernando aseguró que el partido "tiene una larga vida por delante" y se mostró convencido de que el PSOE "vivirá otros 138 años" y que habrá socialistas que seguirán reuniéndose "buscando un mundo mejor, más justo y solidario".No obstante, reconoció que el partido está afrontando una situación "muy dífil y no hay que mirar para otro lado", pero recordó que el PSOE ya ha vivido momentos más cruciales, como la Guerra Civil, la ilegalización y el exilio.Así, Hernando declaró que tras la primarias el PSOE sacará a relucir "un proyecto reforzado y un liderazgo reforzado". "Los militantes no se equivocan", apostilló.En relación con las críticas de que el partido pueda estar más centrado en las primarias que en hacer oposición, Hernando aseguró que los diputados socialistas apoyan cada uno a su candidato "y eso es sano" pero "hemos dejado las primarias en las puertas del Congreso y los diputados están en lo que tienen que estar".Por último, aseguró que tras los resultados de las primarias no se producirán purgas en el partido, si bien "a partir del próximo día 21 me pongo a disposición de mi partido y estaré donde el partido quiera".