PSOE. LÓPEZ PIDE A SÁNCHEZ Y DÍAZ QUE CALMEN A LOS SUYOS

Patxi López, candidato a la Secretaría General del PSOE, pidió este martes a los otros dos aspirantes, Susana Díaz y Pedro Sánchez, que calmen a sus afines para rebajar la tensión que se ha instalado en el partido y que asegura no haber visto en sus 40 años de militancia.López criticó, en declaraciones a los periodistas a las puertas del Congreso, la “enorme división” que hay en el partido y que se ha plasmado en la “guerra de avales”, en la que se ha ido a la “caza del militante”.Ante esto, se mostró muy orgulloso de decir que “ni un solo insulto ha partido de las filas de esta candidatura” y recordó que desde el primer minuto les pidió a los suyos que lancen “ideas” y no “insultos”. Y apuntó que rebajar la tensión y que no se produzcan estos comentarios “depende de la voluntad de los que están al frente”, porque ha habido “insultos y descalificaciones” procedentes de las dos partes. Por ello, indicó, “creo que debieran ser los propios candidatos los que salieran a decir que esto no puede ser, que no hay que hacerlo así, y descalificar ellos a quienes están haciendo este tipo de campaña”.El expresidente del Congreso y del Gobierno vasco afirmó que está la “oferta de una mitad del partido para ir contra la otra mitad, proponiendo un choque de trenes”, lo que considera que es “suicida para el PSOE”. Y alertó de que “debiéramos aprender” de nuestro entorno, donde otros partidos socialistas están “pasando a la irrelevancia”, porque en España existen los “mismos problemas”.Ante esta situación, López cree que en el debate que mantendrán los candidatos el próximo 15 de mayo se debería ver esta apuesta por rebajar el clima y que “además de levantar el puño, sabemos tender la mano, y que además de decir que queremos un PSOE ganador, que eso significa que no gana una mitad sobre la otra”. Para López, en “algún lugar del camino” los socialistas han debido “perder algo”, porque en esta campaña interna se está llamando a los contrincantes “traidores”, “golpistas”, “fascistas” o “mafia”, en lugar de defender los valores “de siempre” de los socialistas de “compañerismo, fraternidad y confianza mutua”.En este sentido, dijo que tienen la “obligación de abandonar ese choque”, no “cavar trincheras” y “empezar a tender puentes para la unidad”.