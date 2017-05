PSOE. LÓPEZ DICE QUE EL QUE NO GANE “TIENE QUE TENER LA VOLUNTAD DE INTEGRARSE”

Etiquetas

El diputado por Vizcaya y candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, apeló hoy al “voto útil” para lograr la unidad del partido y sostuvo que el que no gane en las primarias de este domingo “tiene que tener la voluntad de integrarse”.“No hay que mantener reductos a la contra del que haya ganado”, señaló López en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, y agregó que tras las primarias hay que “jugar a la integración y no a seguir divididos” y no vale sólo con decir que hay que “ser leal” tras el ganador. López reconoció que en esta campaña ha visto un nivel de descalificaciones, de insultos y de agresividad que “no había visto nunca”. Por ello, apeló a que se respalde su candidatura porque es el “único voto útil para el PSOE y para todos los socialistas”.A este respecto, dijo que no se puede apelar al voto útil para enfrentar una mitad contra la otra porque “si seguimos divididos, da igual quien gane, vamos a perder todos”. En esta línea, recordó lo que está pasando en otros países europeos con los partidos socialistas y alertó que el PSOE tiene los "dos mismos problemas", que son la división y la indefinición de un proyecto. Por ello, dijo que el 21 “no sólo nos jugamos el nombre” de quién estará al frente del partido sino de cómo se arreglan esas “dos cuestiones” que, de no hacerlo, “nos llevan a la irrelevancia o la desaparición, en el peor de los casos”.López aprovechó también para criticar a los otros dos candidatos. Indicó que "hay quien cambia de programa cada 10 minutos y otros que lo presentan a última hora casi obligados". Aludiendo a las últimas modificaciones de Pedro Sánchez en su proyecto y a Susana Díaz que este miércoles presentó su proyecto a cuatro días de las primarias. “Yo no he cambiado, mantengo desde el primer día lo mismo, unir al PSOE detrás de un proyecto de izquierdas”, agregó.