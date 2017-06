El PSOE de Melilla niega que sean "demagogos" por pedir mejoras en los PGE y luego votar en contra

Etiquetas

El PSOE de Melilla ha negado que sean "demagogos" por pedir el incremento hasta el 75 por ciento de la bonificación al transporte a los melillenses y no votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, y ha remarcado que el PP votó en contra de seis PGE "que traían más inversiones para Melilla que el de 2017".

La representante de la Gestora del PSOE, Sabrina Moh, ha manifestado que "los representantes del PP de Melilla en Cortes Generales, al igual que el resto del Grupo Parlamentario Popular, votó en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de los años 2005 al 2011, a pesar de que contaban con más inversiones para nuestra ciudad que los que quiere aprobar ahora Mariano Rajoy".

En este sentido, Moh ha señalado que "el PP votó 'no' a los PGE del Gobierno Socialista que supusieron el incremento de la bonificación por residente del 33 al 50 por ciento. Votó 'no' a los PGE que trajeron la inversión para mejorar el aeropuerto, con una nueva terminal y ampliando la pista. Votó 'no' a la partida para la construcción de la nueva estación marítima".

"Los dirigentes del PP local se han dedicado a aplaudir los cinco PGE que ha hecho Rajoy a pesar de que han rebajado, y mucho, la inversión que viene a Melilla respecto a los PGE que hizo el Gobierno del PSOE", ha indicado la socialista.

Es más, tal y como ha añadido Moh, de los cinco presupuestos que ha elaborado el Ejecutivo de Rajoy, el de 2017 "es el que más dinero trae a nuestra ciudad y, aún así, está en casi tres millones de euros menos que los últimos PGE elaborados por el Gobierno socialista en el año 2011".