PSOE. PATXI LÓPEZ DA SU “PALABRA” DE QUE IRÁ HASTA EL FINAL

- En un video en el que se dirige a los militantes “de cara”. El diputado por Vizcaya y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, lanzó este martes un vídeo a los militantes socialistas en el que quiere combatir varias ideas que sobrevuelan sobre su persona y su candidatura y da su “palabra” de que irá hasta el final en el proceso de primarias.En el vídeo, difundido por las redes sociales, López hace referencia a los comentarios que dicen que “era el tapado de Rubalcaba”, o que “se presentaba para perjudicar a Pedro Sánchez después de convencerlo de que dejara el escaño” o, también, “que pactará con Susana Díaz y se retirará, incluso que ya tienen pactada una ejecutiva en la que se reparten los puestos”.“Estos días estás escuchando y leyendo tantas cosas sobre mí, y mi candidatura que he decido ser yo mismo, y de cara, quién te diga la verdad”, dice el ex lehendakari mirando directamente a cámara.Y, de manera directa, asegura que “aquí no hay pactos, ni apaños, ni intrigas”. “Te doy mi palabra, voy a ir hasta el final, y además vamos a ganar”, subraya.Sentado en un taburete, el ex presidente del Congreso se dirige al militante socialista para contarle que sabe “lo mismo” que él de que “lo importante es unir al PSOE, el ser ese partido de esa izquierda clara, nítida, sin matices y sin complejos que tanto necesita los progresistas de este país, sé que juntos podemos hacerlo porque depende de ti y de tu voto”.López pide así el voto a dos días de que concluye el plazo de recogida de avales, en el que los aspirantes tendrá que recabar casi 9.400 apoyos para superar el corte y ser oficialmente candidatos a la secretaría general del PSOE.