PSOE. PATXI LÓPEZ PROPONE LIMITAR LAS GESTORAS EN EL PSOE

El diputado por Vizcaya y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha elaborado una propuesta de modelo de partido en el que apuesta por limitar las gestoras, suprimir los avales en las primarias para liderar el partido e implantar la segunda vuelta.En el documento, de siete páginas, recoge la idea de que “las comisiones gestoras que sustituyen excepcionalmente a las direcciones orgánicas deben tener un plazo máximo de actividad de seis meses, transcurrido el cual ha de convocarse de manera automática la elección democrática correspondiente”.Desde que lanzara su candidatura a liderar el partido, López no ha cuestionado la labor de la dirección interina que está al frente del partido, pero sí la tardanza en convocar el Congreso Federal y, en consecuencia, las primarias a la Secretaría General del PSOE. Precisamente, para esa elección interna López propone que en las primarias para elegir secretario general se prescinda “de los avales en una primera vuelta” y se establezca “una segunda vuelta definitiva entre los dos candidatos más votados”. “Y una vez elegido o elegida, planteemos en nuestras normas que solo pueda ser removido de su cargo por la misma militancia en votación de censura, a propuesta del Comité Federal, o de confianza, a propuesta del propio secretario general”, agrega.Para la candidatura del expresidente del Congreso y del Gobierno vasco, “el PSOE debe resolver problemas pendientes en la organización: el primero y más grave es el de la división interna”, porque se lleva “demasiado tiempo gastando energías y perdiendo credibilidad ante los españoles a causa de las controversias en el seno de nuestro partido”. Por ello, indica que si no se supera “esta grave limitación para el buen gobierno de nuestra propia casa”, será “muy difícil convencer a la mayoría de la sociedad española de que estamos preparados para gobernar el país.”En su modelo de partido, López aboga por un “liderazgo compartido”, en un equipo en el que “todos y todas cuenten, desde el cargo más importante hasta el militante recién llegado”. “Una Secretaría General que cuente con otros responsables del partido, que coordine propuestas y unifique criterios”, pero sin detallar cómo sería esa relación.Además, López quiere “activar” el partido, sus agrupaciones locales y sus Casas del Pueblo, para que sean “focos irradiadores de actividad política positiva y de generación de afectos y apoyos sociales”. A su juicio, “las Casas del Pueblo deben albergar debates en torno a la vida institucional, celebrar consultas vecinales, organizar campañas de activismo cívico sobre objetivos locales, programar actividades culturales, prestar servicios a la vecindad, ceder espacios a entidades vecinales”.Por ello, impulsaría una Secretaría de Dinamización de Agrupaciones Locales a nivel federal y regional para cumplir ese propósito, como también una Secretaría local de la Casa del Pueblo.En el documento presentado, la candidatura de López propone instaurar una Convención anual de Balance y Estrategia, para que toda la militancia debata y plantee enmiendas “en todos los niveles orgánicos” sobre un documento elaborado al respecto por la Comisión Ejecutiva Federal.Dentro de los cambios que propone el exlehendakari, apuesta por consultas directas a la militancia, “bien regladas”, y detalla que deben hacerse para: la elección del secretario general, la moción de censura al secretario general, los acuerdos o coaliciones de gobierno, las revisiones del programa electoral, acciones con relevancia política a realizar desde el Gobierno no recogidas en el programa electoral, y cualquier cuestión propuesta por la mayoría del Comité Federal o por el 20% de la militancia.En aras de la democracia interna, López también propone que el gerente del PSOE sea elegido por la votación de los delegados del Congreso y que deba rendir cuentas de su gestión anualmente ante el Comité Federal.Además, aboga por elaborar e implementar un Plan Estratégico por la Igualdad en el PSOE.