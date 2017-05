PSOE y Podemos acusan a PP y Ciudadanos de ejercer una "mayoría absoluta" en la tramitación de los presupuestos

Etiquetas

PSOE y Podemos han acusado este miércoles a PP y Ciudadanos de ejercer una "mayoría absoluta" en la tramitación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2017, que se votarán este viernes en el Pleno de la Asamblea, donde a partir de este jueves se debatirán las enmiendas parciales.

"Han aceptado 95 de las 712 que nosotros presentamos, es una anécdota lo que se ha aprobado porque básicamente hemos conseguido modificar solo 7,2 millones (de euros) de un presupuesto que tiene más de 18.500 millones, luego nosotros no estamos satisfechos con el trámite parlamentario", ha manifestado la portavoz del PSOE en la Comisión de Presupuestos, Reyes Maroto, en alusión a las enmiendas aprobadas en dicha comisión.

A su juicio, "ha habido claramente un bloqueo político, que han ejercido PP y Ciudadanos, que han utilizado su mayoría absoluta para bloquear todas las enmiendas del PSOE".

"Esperemos que mañana y pasado haya un cambio en el sentido del voto porque no solo están rechazando enmiendas que presenta el PSOE, es que están rechazando enmiendas que tanto Ciudadanos como en algunos casos el PP han apoyado en el Pleno", ha agregado.

A modo de ejemplo, se ha referido a las enmiendas que tienen que ver con el "abono social" cultural y de transporte o con "resarcir a más de 20.000 personas las ayudas de rehabilitación y de ascensores".

"Estamos muy insatisfechos, esa mayoría absoluta que han ejercido PP y Ciudadanos ha bloqueado cualquier mejora del presupuesto", ha insistido la portavoz socialista, quien ha manifestado que "si no hay un cambio de actitud" seguirán manteniendo su rechazo a unos presupuestos "que no son transformadores, que no mejoran la situación de colectivos desfavorecidos".

Maroto ha hecho hincapié en que Ciudadanos "está comportándose como Gobierno y no como oposición", para señalar que "aunque ellos cuando hacen el control parlamentario se aferran a que son oposición, claramente en la tramitación de los presupuestos Ciudadanos es Gobierno, porque le ha dado los presupuestos a cambio prácticamente de nada.

"Son la muleta del PP, un PP que a la vez que renuncia a favorecer a colectivos desfavorecidos está esquilmando las arcas públicas de un dinero que es de todos", ha aseverado la portavoz socialista, para agregar que "no es el PP que va a regenerar en ningún caso Madrid" y que "hay un modelo alternativo", así como "hay unos presupuestos alternativos".

En el mismo sentido, la portavoz parlamentaria de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, ha dicho que "a pesar de que el PP perdió su mayoría absoluta en 2015, a la hora de la verdad Ciudadanos y el PP funcionan como una mayoría absoluta, pasan su rodillo y en todas las decisiones importantes de verdad, las que de verdad pueden transformar la vida de los madrileños, se ponen de acuerdo y las pasan sin problema, como es el caso de los presupuestos".

"Nosotros hemos presentado cerca de 200 enmiendas y solamente hemos conseguido transaccionar y negociar unas 12 enmiendas, muy poquitas", ha precisado Ruiz Huerta, quien ha subrayado que "Ciudadanos ha venido a ser la muleta del PP allá donde los problemas de corrupción afloran con mayor crudeza, con el PP de Murcia, de Madrid, de (Mariano) Rajoy en el gobierno de la nación, con el PSOE de los ERE en Andalucía, es donde Ciudadanos está apoyándoles e impidiendo que se produzca un gobierno de cambio".

En este punto se ha referido a las mociones de censura que está planteando Podemos tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, al tiempo que ha pedido a Ciudadanos "que rectifique, que sea valiente y asuma que se equivocó entregando el Gobierno del PP a (Cristina) Cifuentes".

Por su parte, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha señalado que son unos presupuestos "trabajados, negociados" y "deseados", porque a estas alturas del año "hace falta ponernos en marcha cuanto antes".

"Creo que son unos presupuestos que son objetivamente mejores que los del año pasado, son 627 millones de euros más que en 2016, se ha conseguido aumentar el presupuesto en sanidad, en educación, en políticas sociales", ha señalado, para añadir que, "no conformes con eso", Ciudadanos presentó diez enmiendas, de las cuales siete han sido aprobadas en la Comisión de Presupuestos.

Entre las enmiendas que han sacado adelante, el también líder de Ciudadanos en la Comunidad se ha referido a un aumento de más de cinco millones de euros dirigido a revisar las condiciones salariales de los profesionales de la Justicia, enmienda que había sido planteada también por PSOE y Podemos.

Igualmente, ha destacado que han sido capaces de impulsar a través de sus enmiendas el Consejo de la Juventud, una campaña escolar contra la piratería y una inyección de dinero para la Plataforma del Tercer Sector.

En referencia a las tres enmiendas vivas de Ciudadanos, se ha comprometido a seguir trabajando para mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales, crear 20 plazas de agentes forestales y que la Comunidad de Madrid tenga un centro de formación de policías locales, ya que a día de hoy se tienen que desplazar hasta Ávila para formarse.

"Ha sido una negociación de presupuestos dura pero que ha merecido la pena, también durante la tramitación de las enmiendas parciales hemos cedido y hemos conseguido mejorar el presupuesto todavía más", ha valorado Aguado, quien ha acusado a PSOE y Podemos de hacer "oposición clásica", mientras ha asegurado que Ciudadanos hace "oposición responsable".

"Se han sacado adelante más de 100 enmiendas de PSOE y Podemos en conjunto, yo creo que es una muy buena noticia porque a diferencia de ellos, que en el Ayuntamiento de Madrid votan cero enmiendas de Ciudadanos, nosotros hemos votado a favor más de cien enmiendas de PSOE y Podemos que creo que también enriquecen los presupuestos", ha agregado.

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos, Álvaro Ballarín, ha puesto en valor "la capacidad que ha tenido el Gobierno de diálogo y de aceptar enmiendas", ya que el PP ha apoyado prácticamente todas las enmiendas aprobadas, según sus palabras.

Asimismo, ha recordado que "los presupuestos ya venían de alguna manera consensuados con el grupo de Ciudadanos".

DIPUTADA DE BAJA

La ausencia de la diputada del PP que está de baja médica por depresión, Elena González Moñux, quien acusó a su superior, el portavoz parlamentario del PP, Enrique Ossorio, de acoso laboral, podría suponer un empate entre el bloque PP-Ciudadanos y PSOE-Podemos, de manera que podrían decaer los presupuestos.

A este respecto, Ballarín ha dicho que "desde la dirección del grupo del PP en la Asamblea hay absoluta tranquilidad", para agregar que vendrán a votar los 48 diputados del PP "porque la ley de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid es la ley más importante que se aprueba cada año".