PSOE. DÍAZ PIDE A SÁNCHEZ Y A LÓPEZ "ARRIMAR EL HOMBRO PARA HACER MÁS GRANDE AL PSOE"

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, pidió este viernes a sus dos contrincantes en las primarias, Pedro Sánchez y Patxi López, que si gana ella, desde el minuto uno "arrimen el hombro para hacer más grande al PSOE".En una rueda de prensa, Díaz se refirió a la propuesta de Sánchez de reconocer a Cataluña y al País Vasco como "naciones culturales" y precisó que es el candidato el que tiene que "aclarar exactamente cuál de las distintas denominaciones es la que defiende"."Yo estoy en la misma posición que he estado siempre, que he defendido en Cataluña, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Madrid, en todos los rincones de España", la que defendía meses atrás, ahora en primarias y la que defenderá en el futuro, aseguró.Esa posición, sintetizó, es una reforma de la Constitución para garantizar una España "plural, inclusiva, que garantice la igualdad y al mismo tiempo reconozca la diversidad de territorios y las singularidades".Susana Díaz cree que esa posición es la que aprobaron todos los socialistas en la Declaración de Granada y se mostró convencida de que quien esté al frente de la Secretaría General del PSOE "tiene que tener muy claro el modelo territorial" de España, porque ese liderazgo es "una garantía de esa cohesión social y territorial que los socialistas representamos". Sobre la relación con Podemos que defiende Sánchez, Díaz precisó que ha presentado "distintos proyectos" en los que ha "cambiado de posición". Más allá de su "respeto" a los candidatos, subrayó que ella siempre ha defendido lo mismo haya o no un proceso electoral interno, tanto en la cohesión social y territorial de España como en el modelo de partido. Díaz no cree que la pugna interna se resuelva entre solo dos candidatos, Sánchez y ella, y sobre eso afirmó que la decisión la tienen los militantes que participan "libremente" en un proceso interno democrático del que ella se siente "orgullosa". Ante las denuncias de "presiones" sobre los militantes en la fase de recogida de avales formulada desde la candidatura de Patxi López, subrayó que los militantes participan "con libertad" tanto en esos apoyos como después en el voto, y son "igual de libres" los que han avalado mayoritariamente a López en Euskadi como los que han apoyado a otros candidatos, allí o en otros territorios. Recordó que en las primarias de hace dos años ya hubo quien dijo que algunos avales eran "menos libres" que otros, pero los militantes "son libres" y optan por lo que creen que es mejor. En Andalucía, añadió, la derecha habla del "voto cautivo" y esa idea no debería tener cabida en un proceso "entre compañeros" que debe ser "en positivo" y servir para que el PSOE recupere la confianza de los ciudadanos. Una vez que concluya la campaña y voten los militantes, Susana Díaz se mostró convencida de que se demostrará que todos "queremos muchísimo a nuestro partido, es nuestra segunda familia que libremente hemos elegido", y habrá un trabajo conjunto para "levantar al PSOE y que se haga cargo de España". Aseguró que los ciudadanos "no nos han dado la espalda", sino que están esperando a un PSOE unido por el que ella apuesta y para lo cual si gana, desde el primer momento "voy a pedirles a Pedro y a Patxi que arrimen el hombro para hacer más grande al PSOE". El debate del próximo lunes entre los tres candidatos, aseguró, será "radicalmente distinto" a uno entre formaciones diferentes que compiten electoralmente porque es entre "compañeros" que militan en una misma formación. "No puede ser comparable", sentenció, aunque a los medios de comunicación les pueda dar "más morbo otra cosa".