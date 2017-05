PSOE. SÁNCHEZ DICE QUE CON LOS AVALES “NO TERMINA NADA, SINO QUE EMPIEZA TODO”

Etiquetas

- “La mejor forma que tiene Susana de servir a España y al PSOE es centrándose en Andalucía”, dice el ex secretario general socialista. El ex secretario general del PSOE y aspirante a recuperar el liderazgo del partido, Pedro Sánchez, afirmó este jueves que con la entrega de los avales no termina “nada” sino que empieza “todo” en la disputa interna en el PSOE. En tono retador, Sánchez subrayó que “en tres horas no termina nada, sino que empieza todo” cuando se le preguntó en Antena 3 sobre la posibilidad de que Susana Díaz haya recogido más avales. “Nunca ha sido mi propósito ganar en avales, mi propósito es ganar en votos y ahí tenemos opciones muy serias”, insistió el exlíder socialista. “Si gana (Susana) en avales parece lo más lógico y lo más sensato porque las estructuras orgánicas la están apoyando, pero a mí me importa el voto”, afirmó Sánchez cuando se le preguntó por la posibilidad de que Díaz saque más avales que él.En una entrevista recogida por Servimedia, Sánchez reconoció estar “animado” y convencido de su victoria, lo que le llevó a afirmar que el próximo 21 de mayo “podemos dar la sorpresa y recuperar el liderazgo”.Una vez más, distinguió su proyecto del que representa Díaz y que, para él, no es más que el PSOE que permitió con su abstención el Gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, indicó que Díaz supone un “ejercicio de añoranza, de nostalgia y no un canto al futuro”, mientras que su proyecto, tras asegurar que esta “muy orgullosos del pasado”, sabe que tienen “que conquistar el futuro”.En un momento en el que asume toda su responsabilidad sobre lo ocurrido el 1 de octubre porque era el secretario general del partido, reconoció el “error” de no haber convocado un congreso federal a inicios del 2016 para “haber resuelto la crisis de liderazgo que emergió tras el 20-D”. En ese ambiente situó el que Susana Díaz rechazara "el ofrecimiento de trabajar juntos, ella en la Junta de Andalucía y yo como secretario general del PSOE. Pero lo pasado está, y ese ofrecimiento, tras el 21, también se lo haré”. En este sentido, Sánchez destacó que “la mejor forma que tiene Susana de servir a España y al PSOE es centrándose en Andalucía”. “No, nunca, jamás, soy una persona de partido y estaré siempre en el PSOE”, zanjó Sánchez cuando se le cuestionó si, de perder las primarias, dejará el partido o construirá un nuevo movimiento.Preguntado por la moción de censura anunciada por Podemos y si él la apoyaría, Sánchez se limitó a remarcar que “en política no hay que descartar nada, pero desde luego no a la moción de censura que plantea Pablo Iglesias”. Tras apuntar que este Gobierno es “censurable” y que Rajoy debería dimitir, señaló que “en política no que hay que descartar absolutamente nada” y Rajoy es el primer presidente del Gobierno citado por corrupción que tiene que ir a la Audiencia Nacional. Por ello, insistió en que el PSOE, en lugar de “bloquear” la comparecencia en el Pleno del Congreso, debería exigirla y pedir que Rajoy dimitiera y asumiera sus responsabilidades.