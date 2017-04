PSOE. SÁNCHEZ OFICIALIZARÁ ESTE MARTES SU CANDIDATURA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL PSOE

Etiquetas

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez tiene previsto formalizar este martes su candidatura para recuperar el liderazgo del partido -que dejó el 1 de octubre- en el proceso interno que ha puesto en marcha Ferraz.En la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz no se personará hoy Sánchez, sino que sobre las 11.00 horas lo harán sus dos coordinadores de campaña, el diputado por Valencia y secretario provincial del PSOE en Valencia, José Luis Ábalos, y la diputada por Asturias Adriana Lastra. La presentación oficial de la candidatura de Sánchez se produce después de que este lunes Susana Díaz y Patxi López hayan registrado las suyas. Aunque Díaz fue la última en confirmar que optaría al liderazgo del PSOE, su candidatura fue la primera que llegó a Ferraz, y una hora después lo hizo la de López, el primero que anunció su deseo de encabezar el partido. Por el momento, según fuentes socialistas, no se han presentado más candidaturas aunque hay otros dos militantes -uno de Canarias y otro de Zaragoza- que expresaron su deseo de competir por la Secretaría General.CALENDARIO Los militantes que quieran optar a la Secretaría General del PSOE tienen que formalizar su candidatura entre los días 17, 18 y 19 de abril. Una vez que el Comité Organizador les dé el visto bueno, los aspirantes tendrán entre el 20 de abril y el 4 de mayo para recoger avales. Durante este periodo, el 28 de abril conocerán el censo definitivo de militantes socialistas llamados a las urnas. Tras esos plazos todavía son precandidatos porque deben reunir el 5% de los avales de la militancia (unos 9.000) para seguir en la carrera. La proclamación definitiva de candidatos será el 8 de mayo y la jornada de votación el domingo 21 de mayo. El censo provisional -cerrado el pasado 1 de abril- consta de 177.902 inscritos, entre los que figuran militantes del PSOE, del PSC y de Juventudes Socialistas federal y catalana que tienen doble militancia. Todavía faltarían aquellos miembros que sólo militan en JSE y JSC y la ‘limpia’ de afiliados que cumplen todos los requisitos -estar al corriente de pago- para poder votar. En las primarias de 2014, el censo total fue de 198.123 militantes, lo que por el momento vaticina una diferencia de 20.221 militantes. En febrero de 2016, en la consulta sobre el acuerdo del PSOE de Pedro Sánchez con Ciudadanos, el censo se cerró en 189.256 personas. En las primarias de 2014, Pedro Sánchez - que venció finalmente en las urnas- recabó 41.338 avales, por encima de los 25.238 de Eduardo Madina y los 9.912 de José Antonio Pérez Tapias, los otros dos aspirantes. Para esta ocasión, Pérez Tapias se ha sumado al equipo de Sánchez, y Madina al de otra de las aspirantes, Susana Díaz. Entonces había que reunir un mínimo de 9.874 avales para ser oficialmente candidato.