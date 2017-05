PSOE. SUSANA DÍAZ: “GANAR POR UN VOTO ES GANAR Y PERDER POR UN VOTO ES PERDER”

Etiquetas

- Remarca que “siempre” le gusta vencer. La candidata a las primarias del PSOE Susana Díaz, defendió este viernes, tras el recuento oficial de los avales a las primarias de su partido, que “ganar por un voto es ganar y perder por un voto es perder”. Remarcó que en su caso le gusta “siempre” ganar.Lo dijo en Palma una vez se comunicó el número oficial de avales de cada candidato, de tal forma que 4.635 de sus avales fueron invalidados, quedándose en 59.390, frente a los 4.407 invalidados a Pedro Sánchez, que se queda en 53.117, por lo que la diferencia entre ambos se reduce a 6.273.“A mí me gusta siempre ganar, me gusta ganar las elecciones y quiero que el proyecto que representamos tenga la mayoría de la confianza y después gane las elecciones”, enfatizó la también presidenta de la Junta de Andalucía.Se declaró “feliz” y “muy contenta” por el número de avales recibidos, un respaldo que, según dijo, le llena de “responsabilidad” y le da aún más “fuerza” y “ganas”. “Estoy convencida de que todo esto es el inicio de la remontada electoral”, apostilló.Dijo respetar a quien “celebra quedar el segundo por tercera vez consecutiva”, refiriéndose a su rival Pedro Sánchez. “Pero a mí me gusta ganar, quiero que ganemos el Congreso y quiero que después ganemos las elecciones generales”, insistió.Con respecto a la candidatura de Patxi López, expresó su “respeto total”. “Creo que todo el mundo tiene que tener derecho a expresarse y poder defender su proyecto y hacerlo en libertad”, señaló tras la oferta de esta mañana de Sánchez a López para que se sume a su candidatura. “Me llama la atención esos acuerdos de mesa de camilla que tanto habían sido criticados a lo largo de la campaña y, en el día de hoy, algunos que no les salían los números, ya lo estaban solicitando. Creo que hay que respetar todas las candidaturas y yo así lo voy a hacer”, razonó. Aseguró que pedirá el voto “a todos” hasta el 21 de mayo, alegando que su intención es que cada vez “sean más los compañeros que se sumen y encuentren a ese PSOE unido que representamos”. “Pediría respeto a todos los militantes hayan avalado a quien hayan avalado”, indicó.