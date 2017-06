PSOE. SUSANA DÍAZ: EL PSOE TIENE QUE “SALIR CON GANAS” PARA VOLVER A SER LA ALTERNATIVA DE GOBIERNO

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, aseguró este sábado que lo que “toca” en el Partido Socialista es “salir con ganas”, “fortalecido” del 39 Congreso Federal para “volver a ganar” al Partido Popular.Así se expresó la dirigente andaluza a su llegada a este Congreso que se celebra este fin de semana en Madrid y en el que se conocerá la Ejecutiva con la que operará a partir de ahora Pedro Sánchez. “He dicho estos días con claridad que me va a parecer bien el equipo que haga Pedro (Sánchez) porque se querrá rodear de los mejores para que el PSOE vuelva a ser la alternativa de Gobierno en España”, subrayó la socialista después de haberse enfrentado al líder de los socialistas en las primarias. A su juicio el partido “sale fortalecido” tras la “enorme participación” en aquellas primarias del 21 de mayo, lo que significa “que el PSOE está vivo” y “con ganas” y “fuerza” para “volver a ganar” las elecciones generales. Dijo estar de acuerdo con las palabras expresadas por José Luis Ábalos en la moción de censura contra Mariano Rajoy promovida por Unidas Podemos. “Suscribo íntegramente la intervención de mi compañero cuando dijo con claridad que no había una mayoría alternativa” en el Parlamento -como sí defiende Podemos- para sacar al PP de las instituciones.Preguntada por cómo se va a defender la plurinacionalidad en la ponencia política, dijo que ella aboga por el artículo 2 de la Constitución española. “Saben que defiendo que la soberanía nacional reside en todos los españoles y es lo que siempre he defendido”, remachó.