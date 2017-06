PSOE espera que De la Serna visite este lunes el Chare de Lepe para anunciar el "inicio inmediato" de las obras

Etiquetas

El diputado nacional por el PSOE de Huelva José Juan Díaz Trillo ha manifestado este domingo que espera que la visita que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tiene previsto realizar este lunes al Centro Hospitalario de Alta Resolución de la Costa Occidental (Chare), ubicado en Lepe, sea para anunciar el "inicio inmediato" de las obras, "ya que cualquier otra cuestión es irrelevante".

En declaraciones a Europa Press, el diputado socialista ha incidido en que "nada es más importante en estos momentos que dotar a este centro hospitalario, totalmente terminado por la Junta de Andalucía, de los accesos al mismo para que los ciudadanos puedan, de una vez por todas, hacer uso de este hospital público".

"Estamos hablando de cerca de 90.000 personas de la Costa que no pueden acceder a este centro, que lleva terminado más de un año, por culpa del PP porque no solo no ha cumplido con su parte, sino que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 aparece una ridícula cantidad para la construcción de estos accesos que solo bloquean y ralentizan su apertura hasta 2019", ha criticado Díaz Trillo.

De esta manera, el diputado socialista espera que "esta visita sirva de algo, porque lo más urgente en esta zona es esta obra, nada más". "Es lamentable que el PP, primero en el Ayuntamiento de Lepe y ahora también en el Gobierno central, no haya acometido estos accesos. Debería pedir perdón a los ciudadanos por las reiteradas mentiras", ha abundado.

En esta línea, ha apuntado que la predecesora de De la Serna al frente del Ministerio de Fomento, Ana Pastor, "solo vino a esta provincia a hacer campaña política, pura propaganda electoral buscando el voto fácil". "Por eso deseamos que este ministro, que nunca ha estado aquí, no venga a imitar a sus antecesores y nos sorprenda, aunque ya vayan tarde, con una buena noticia", ha apostillado el socialista.

No obstante, el diputado nacional ha mostrado su recelo al respecto, puesto que el Gobierno central no ha aceptado la enmienda socialista de un millón de euros para terminar lo antes posible esta obra. "Por tanto, el titular de Fomento debería dar una explicación al respecto, porque no es entendible el veto a esta infraestructura que impide a los ciudadanos el derecho a acceder a un hospital público, universal y gratuito en el que el PP, por cierto, ni cree ni apuesta", ha apuntado.

Asimismo, Díaz Trillo ha conminado al ministro a que "dé explicaciones a los ciudadanos de por qué ha votado también en contra y se ha dado un no rotundo al desarrollo de esta provincia en temas cruciales que también son de su cartera como el desdoble de la N-435, la llegada del AVE o la línea Huelva-Zafra, pese a que tanto Ana Pastor como la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se comprometieron, con fotos incluidas, a que con el PP se impulsarían estas infraestructuras".

"Nada más lejos de la realidad", ha apostillado Díaz Trillo, que ha concluido insistiendo en que espera que "la primera visita del ministro de Fomento al Chare de Lepe sea para anunciar el inminente inicio de las obras de accesos; si no es así, será un viaje en balde".