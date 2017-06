PSOE. TUDANCA: “EL PSOE ESTÁ EN PIE, MÁS FUERTE Y DECIDIDO QUE NUNCA”

Etiquetas

El secretario general del PSOE de Castilla y León y presidente del 39 Congreso Federal, aseguró este sábado que el partido está "en pie, más fuerte y decidido que nunca" para defender a los ciudadanos y recuperar la confianza mayoritaria.Tudanca fue elegido por aclamación presidente del 39 Congreso Federal tras encabezar la única propuesta presentada ante el Plenario. Una vez confirmada la acreditación de 941 delegados, el 90,92% del total, el cónclave quedó constituido. Junto a Tudanca, forman la Mesa del 39 Congreso Federal Idoia Mendia como vicepresidenta, Pilar Díaz como secretaria de actas, y Teva Roldán como secretaria de notas. Tudanca agradeció la confianza depositada en ellos y se comprometió a poner todo de su parte para estar "a la altura" de lo que implica presidir un Congreso "histórico" en el que muchas cosas son "diferentes" a otros congresos del partido. Se mostró convencido de que el PSOE "se ha puesto en hora" para poder servir mejor a una sociedad que ha evolucionado, y los socialistas están de nuevo "preparados" para afrontar el presente y el futuro después del "mayor proceso democrático" llevado a cabo por partido alguno en España. De forma "ejemplar", dijo, miles de socialistas han votado uno a uno para decidir libremente su liderazgo y un proyecto que responda a los millones de ciudadanos que miraban con anhelo al PSOE deseando volver a confiar en él. A partir de este 39 Congreso Federal, añadió, "podemos decir que el PSOE está “en pie, más fuerte y decidido que nunca” para ocuparse de los ciudadanos y dispuesto a “ocupar nuestro sitio, la izquierda”, una izquierda responsable, de gobierno, dialogante, “pero izquierda, que tiene palabra y la cumple” y que no pierde de vista la utopía porque proponiendo lo imposible se ha conseguido lo posible. Parafraseó a Eduardo Galeano para concluir que el PSOE debe proporcionar una dosis “justa” de realismo de utopía porque esa es su “fórmula de éxito”. “Seamos y parezcamos la izquierda”, dijo a los delegados y a los militantes, para ser “la voz de quienes no la tienen”. Tudanca honró la memoria de recientemente fallecido excanciller alemán Helmut Khöl porque contribuyó a hacer realidad “la Europa de los pueblos”, y enlazó con la afirmación de que cuarenta años después de las primeras elecciones democráticas los socialistas están “en condiciones de devolver la ilusión a millones de progresistas que vuelven a mirarnos con una sonrisa cargada de futuro”. Llamó a los socialistas a salir de su Congreso Federal “más unidos que nunca y tan compañeros como siempre”, sumando nuevas voluntades para gobernar “lo antes posible” y que España vuelva a ser una “tierra de derechos y libertades”, con una democracia “plena y transparente” y unas instituciones “limpias y decentes”. Para ello, advirtió, todos los militantes son necesarios. En su intervención, recordó a compañeros fallecidos como Pedro Zerolo, José Antonio Alonso, Carmen Chacón o Carmen de la Cruz, y también a Antonio, afiliado que murió con más de cien años y que siempre decía que difícil “fue lo que vivimos y luchamos los socialistas de mi generación”. Apeló al legado de esos militantes para “dejar atrás cualquier lamento, porque no tenemos derecho a perder un minuto más”. Con 138 años mirando el presente del PSOE, todos los socialistas tienen la “obligación” de remar juntos en la misma dirección, por lo que animó a un debate rico basado en la fraternidad con la cabeza puesta en el futuro “de un próximo gobierno socialista”. “Esto no ha hecho nada más que empezar”, concluyó.