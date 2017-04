PSOE. URQUIZU DESCARTA RUPTURA TRAS LAS PRIMARIAS PORQUE LOS CANDIDATOS “SABEN LO QUE ES EL PSOE”

Etiquetas

El diputado por Teruel afín a la candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General del PSOE Ignacio Urquizu descartó este miércoles que se vaya a producir una ruptura en el partido tras las primarias, porque los candidatos -Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sánchez- son “gente que saben lo que es el PSOE”.Urquizu reconoció, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, que “ser líder del PSOE nunca es fácil”, máxime cuando se está en la oposición, que es “bastante difícil”. Por ello, para el diputado socialista el vencedor “no lo va a tener fácil, porque ser el líder del PSOE es una responsabilidad tan grande que tienes que trabajar cada minuto para ganarte la confianza de tus compañeros y los votantes, y eso es difícil”.En ese escenario, Urquizu no cree que vaya a “ningún escenario de fracción” y que “para nada” habrá ruptura tras las elecciones primarias del 21 de mayo.También descartó que Sánchez vaya a provocar una escisión. “Quiero creer que alguien que ha sido secretario general sabe lo que significa el PSOE, y si lo sabes y lo entiendes, eso no puede suceder”, manifestó.Urquizu indicó que tener liderazgo “no es poner la vela y llevarla donde te lleva el viento”, sino tener un proyecto político, mostrárselo a la gente, y si no están de acuerdo, convencerlos. “No hacer lo que quiere la gente, porque eso es otra cosa”, expresó. Por último, preguntado por si en caso de ganar Susana Díaz la ve pactando con Podemos, Urquizu recordó que los socialistas tienen “tradición” de haber gobernado con partidos que están a su izquierda “sin ningún tipo de dificultad”, porque tienen “algunas coincidencias”, aunque no compartan “muchos de los instrumentos para cambiar la sociedad”. Hay “algunos puntos de interés común”. “Lo de gobernar con partidos a nuestra izquierda lo hemos hecho durante 40 años y seguramente va a seguir sucediendo, porque son nuestros aliados naturales en muchos espacios”, afirmó.De sus visitas a distintos territorios explicando el proyecto de Díaz, Urquizu confesó que tiene la “intuición” de que vencerá el 21 de mayo la presidenta de la Junta de Andalucía, porque “puede dar al partido lo que necesita a corto, medio y largo plazo”.