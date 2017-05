PSOE. VERACRUZ SOPESA OPTAR A LIDERAR EL PSOE EN MURCIA

Etiquetas

La diputada por Murcia y exmiembro de la última Ejecutiva de Pedro Sánchez, María González Veracruz, está sopesando presentar su candidatura para optar a liderar el PSOE en la Región de Murcia, una vez que el actual secretario general, Rafael González Tovar, no optará a la reelección.Así lo ha explicado en una conversación informal con periodistas la diputada murciana, en la que remarcó que en estos momentos no tiene una decisión tomada y que está analizando la situación interna del partido en Murcia así como esperando que se fije el rumbo del PSOE a nivel federal tras las elecciones primarias. Veracruz, que entró en la Ejecutiva Federal del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, siguió con Alfredo Pérez Rubalcaba y con Pedro Sánchez, se mantuvo próxima al actual secretario general hasta que se forzó su dimisión tras el Comité Federal del 1 de octubre. Contraria a permitir la investidura de Mariano Rajoy como presidente, acató la decisión de votar “abstención por imperativo legal” al ser la decisión que adoptó democráticamente su partido.Después, Veracruz ha estado en un segundo plano en la política por su segunda maternidad y regresó en enero para, una vez el proceso de primerias ya en marcha en el PSOE, ponerse del lado de la candidatura de Patxi López. Aunque nunca perdió el contacto con Pedro Sánchez lo que, según fuentes consultadas por Servimedia, le llevó a que en la recta final se desmarcara un poco de ese proyecto y se acercara ligeramente al ‘pedrismo’ consciente de que no volvería al círculo de confianza del hoy nuevamente secretario general del PSOE.Ahora, una vez que el secretario general del PSOE en Murcia comunicó, antes de las primarias, que no optaría a la reelección, Veracruz se piensa su futuro y estudia si disputará el liderazgo de la federación en el congreso regional del PSOE murciano que se prevé en septiembre, aunque podría quedar fijado también en julio.En su decisión, además de la situación federal del PSOE y de cuestiones personales, también influirán las condiciones en las que podría trabajar la dirección que surja del congreso regional.